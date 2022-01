Froid extrême : Hydro-Sherbrooke enregistre un record de consommation d’énergie

C'était une pointe record et historique pour Hydro Sherbrooke, 543 mégawatts. On s’attend ce soir à ce qu’on dépasse ce chiffre , a déclaré son directeur Christian Laprise, précisant que c’est presque le double de la consommation énergétique estivale.

Christian Laprise appelle d'ailleurs population à réduire sa consommation d’énergie entre 16 h et 20 h en vue d’optimiser la contribution du réseau municipal. Il suggère même de baisser la température de un ou deux degrés et d'effectuer certaines tâches, comme le lavage des vêtements, un peu plus tard.

Hydro-Sherbrooke a enregistré une pointe record de consommation électrique le 11 janvier. Photo : Radio-Canada

Une journée marquée par des initiatives pour réduire la consommation

La vague de froid, qui frappe la région Estrie depuis lundi, a amené les stations de ski et la Ville de Sherbrooke à faire des ajustements pour minimiser l'impact sur le réseau électrique.

Sherbrooke a notamment décidé de donner l'exemple en fermant les lumières des patinoires extérieures en période de pointe, soit de 16 h 30 à 20 h.

Le Mont-Orford a fermé ses installations pour la journée, mettant à l'arrêt ses téléphériques. Son directeur général, Simon Blouin, confirme que la montagne a fermé en grande partie à la demande d'Hydro-Québec.

« Il y avait des demandes à la population pour diminuer l'énergie, et c'est la même chose pour nous. » — Une citation de Simon Blouin, directeur général du Mont-Orford

Le Mont-Orford a également suspendu ses opérations pour des raisons de sécurité et pour diminuer certains coûts pendant ce froid extrême. Très peu de gens se seraient présentés aujourd’hui, alors que les frais fixes d'exploitation restent les mêmes. Il fallait réduire notre consommation pour cette période , soutient Simon Blouin.

La journée était tout de même belle pour la pratique de la randonnée alpine. Photo : Radio-Canada / Alexis Tremblay

Des skieurs ont bravé le froid extrême

Cette journée glaciale aura tout de même fait le bonheur de quelques adeptes de randonnée et de randonnée alpine, le Mont-Orford ayant permis la pratique de ces sports.

Quand il y a du froid comme ça, les pistes restent très belles, alors il n'y a pas de danger. La randonnée alpine était ouverte , rassure le directeur général du Mont-Orford.

Avec les informations d'Alexis Tremblay