Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a annoncé mardi le report du sommet national sur les arts, la culture et le patrimoine, en raison de la flambée des cas de COVID-19 liés au variant Omicron. La rencontre, qui devait se tenir de façon hybride les 31 janvier et 1er février, aura lieu dès que les mesures de santé publique le permettront.

Annoncé en décembre, ce sommet devait permettre au ministre Rodriguez de rencontrer les acteurs et actrices des secteurs des arts, de la culture et du patrimoine de différentes villes canadiennes afin de parler de leur relance post-COVID et de leur compétitivité à long terme.

En raison des derniers développements liés à la pandémie de COVID-19, nous avons réorienté nos efforts vers les défis pressants auxquels font face les artistes et les travailleurs culturels canadiens , a expliqué le ministre dans un communiqué.

Le gouvernement du Canada continuera à aider les artistes, les travailleurs culturels et leur secteur à surmonter les défis auxquels ils font face. Il collaborera aussi avec eux afin de trouver des mesures opportunes pour surmonter ces défis pressants.

Parmi les thèmes qui seront abordés lors du sommet, on compte les tendances à long terme dans l’écosystème culturel canadien, les solutions pour une relance durable, le rôle des plateformes numériques, le retour du public et la contribution des secteurs culturels à la réconciliation.