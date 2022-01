L’identification dans les centres de consommation supervisés ira de l’avant en Alberta

Cette injonction a été demandée par les organismes Moms Stop the Harm (MSH) et Lethbridge Overdose Prevention Society (LOPS). Ces organismes ont intenté une poursuite contre le gouvernement albertain, affirmant que les nouvelles règles que celui-ci veut imposer dissuadera personnes dépendantes de faire appel aux services des centres de consommation supervisée.

Les demandeurs voulaient empêcher l’entrée en vigueur de la politique du gouvernement en matière de consommation supervisée (en anglais seulement)  (Nouvelle fenêtre) avant que leur cause n'ait été entendue.

Cette politique apporte un lot de changement, mais celle qui inquiète le plus Moms Stop the Harm MSH et Lethbridge Overdose Prevention Society LOPS , est l’obligation pour le personnel de demander un numéro d’assurance maladie aux personnes désireuses d’accéder aux services des centres de consommation supervisée.

Je connais les effets que [cette mesure] aura sur les gens qui utilisent les sites de consommation supervisée. Je sais que les gens ne vont plus y aller pour cette raison, et je sais qu’il y aura des morts en conséquence , a assuré la cofondatrice de Moms Stop the Harm, Petra Schulz.

Les gens utilisant des sites de consommations supervisées sont souvent sans domicile et peuvent avoir des mandats non exécutés en leur nom pour des délits mineurs, a expliqué Petra Schulz. Leur demander de s’identifier les encourage donc à éviter ces services, les mettant ainsi plus à risque des surdoses.

La Cour reconnaît les risques

Le juge de la Cour du banc de la Reine Paul Belzil a reconnu dans sa décision publiée lundi que les demandeurs avaient prouvé que certains consommateurs de drogues illicites subiraient des préjudices irréparables si l’injonction interlocutoire n’est pas accordée.

Dans sa décision, juge Paul Belzil explique qu'il s'est penché sur la notion de l’intérêt public pour rendre sa décision. Se demandant, entre autres, quel parti souffrirait le plus de ne pas obtenir gain de cause.

L ’épidémie de surdoses d'opioïdes soulève un certain nombre d’enjeux complexes. [Les] agences de santé publique de l’Alberta peine à répondre à cette épidémie, a-t-il noté. [Cette] réglementation contestée fait partie d'une stratégie globale pour répondre à l'épidémie de surdoses d'opioïdes dans le cadre plus large du système de santé .

Qu’on soit en accord ou en désaccord avec cette approche, on ne peut nier que l'Alberta répond [à cette problématique] avec une politique définie [qui] n'ignore pas cet enjeu.

Une décision « troublante »

La décision rendue par le juge Paul Belzil est troublante , estime l’avocat représentant Moms Stop the Harm et la Lethbridge Overdose Prevention Society, Avnish Nanda.

L’Alberta a le droit de développer n’importe quelle politique en dépendance qu’elle le désire [...] même si cela tue des gens , a-t-il résumé.

Il a déploré ce revers, mais a indiqué que la poursuite initiale continuera son cours.

De son côté, le ministre adjoint à la Santé mentale et aux dépendances, Mike Ellis, a démontré sa satisfaction face à ce jugement mardi par voie de communiqué.

Je suis content que cette décision de la cour ait été rendue et que cette réglementation puisse aller de l’avant , a-t-il écrit.

La nouvelle réglementation sur l’identification entrera en vigueur le 31 janvier. La province précise qu’une personne n’ayant pas de numéro d’assurance maladie pourra quand même obtenir les services d’un centre de consommation supervisé.

Avec les informations de Janet French