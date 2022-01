Incendie au Kaprice : la piste criminelle écartée

Pat Kennedy, chef des pompiers de Kapuskasing, explique que la cause de l’incendie n’a pas été identifiée. Malheureusement, avec les conditions du feu, tous les défis qu’on a eus, ça va être presque impossible de déterminer exactement la cause, mais on sait que ça a commencé dans la chambre mécanique , a-t-il expliqué en entrevue, mardi.

Après consultation avec [Le Bureau du commissaire des incendies], on a déclaré que l’origine du feu était indéterminée.

Malgré cela, M. Kennedy écarte totalement la piste criminelle. Il y a zéro détermination d’un crime.

Le restaurant Le Kaprice était ouvert depuis une vingtaine d’années , selon Guylain Baril, directeur général de la Ville de Kapuskasing.

Il s’agit d’une perte importante pour la communauté francophone de la ville, selon Dènik Dorval, directeur général du Centre régional de loisirs culturels de Kapuskasing. On pense beaucoup aux propriétaires dans cette situation-là , a-t-il ajouté en entrevue lundi.

Avec des informations de Francis Bouchard