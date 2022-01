Les taxis et les remorqueurs débordés lors des froids extrêmes

Le froid extrême en Abitibi-Témiscamingue engendre beaucoup de travail pour les taxis et des compagnies de remorquage, qui sont déjà sous pression en raison de la pénurie de main-d'œuvre.

L'impact des températures froides sur les véhicules se reflète sur les heures de travail des remorqueurs et sur les délais d'attente des clients.

C'est le cas de Mathieu Béliveau, de Remorquage Belzile, qui a travaillé jusqu’à tard dans la nuit de lundi à mardi, et qui a recommencé vers 6 h mardi matin.

Ça va être un horaire qui va commencer tôt le matin, surtout pour des survoltages, des déverrouillages, des remorquages aussi quand les véhicules ne peuvent pas démarrer, des batteries gelées, indique-t-il. Ça fait un horaire assez chargé.

Mathieu Béliveau de Remorquage Belzile au travail Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Les automobilistes font aussi appel en grand nombre aux taxis. La présidente du conseil d'administration de Coop Taxi à Rouyn-Noranda, Andrée Bruneau, rapporte que lundi matin, plusieurs clients ont été forcés d’attendre.

C’est sûr que quand il fait froid on peut faire le service de survoltage, il n’y a pas de problème, il y a seulement quelques taxis qui le font, mais on privilégie toujours les clients qui ont besoin d’un service de raccompagnement , précise-t-elle.

Les chauffeurs de taxi à Val-d’Or aussi étaient très sollicités mardi. Le copropriétaire de Taxi 24, Guy Allard, constate que le temps d’attente lundi matin pouvait atteindre 45 minutes.

Depuis 5 h 30 ce matin, ça roule. Le téléphone sonne sans cesse, dit-il. Ce n’est pas juste par rapport au froid. On manque de personnel.

Selon Guy Allard, il lui manquerait présentement de 10 à 15 chauffeurs de taxi les soirs et les fins de semaine.

La pénurie de main-d'œuvre affecte aussi Remorquage Camden. Tous les employés se trouvaient sur la route mardi.

On en a rappelé qui étaient en vacances pour donner un coup de main. On a des [employés] temporaires qui sont venus donner un coup de main aussi. Toutes mes remorques sont sur la route aujourd’hui et même les véhicules de service pour nous aider à effectuer les survoltages rapidement , dit Daniel Camden, propriétaire de remorquage Camden.

Des conseils pour les automobilistes

Pour éviter de rencontrer des problèmes mécaniques lors des froids extrêmes, on recommande de prendre des mesures à l’avance.

M. Camden donne quelques conseils, comme de brancher le chauffe-moteur deux à trois heures avant de partir.

Plusieurs voitures avaient besoin d'un survoltage ce matin. (archives) Photo : Radio-Canada

Je vous dirais que la principale cause des remorquages de véhicules, même des survoltés, c'est le fameux démarreur à distance. À moins de -30 degrés, même avec un véhicule branché, on ne se sert pas du démarreur à distance , souligne Daniel Camden.

Ça va être surtout de la prévention, avant l’arrivée de l’hiver, vérifier les batteries, le chauffe-moteur, ça va aider beaucoup, vérifier le changement d’huile , mentionne Mathieu Béliveau.

M. Camden recommande aussi de ne pas essayer de démarrer son véhicule si on n’a pas besoin de le prendre, et d’attendre une journée avec une température plus clémente.