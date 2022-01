COVID-19 : multiples éclosions à l’hôpital régional de Windsor

L'hôpital régional de Windsor demande à toute personne ayant récemment reçu son congé de l'établissement de surveiller la possible apparition de symptômes de la COVID-19.

La direction de l’hôpital fait cette demande en raison de l’apparition d’éclosions de COVID-19 dans plusieurs unités de l’établissement.

Dans un communiqué de presse publié mardi, les responsables de l'hôpital ont indiqué que 15 patients ont reçu un diagnostic positif qui sont liés à des éclosions sur plusieurs étages, notamment :

6 Est, Campus Ouellette.

2 Nord, Campus Ouellette.

8 Nord, Campus Met.

Deux autres unités - 7 Nord (campus Ouellette) et 4 Médical (campus Met) - sont en alerte élevée et font l'objet d'une surveillance pour détecter une possible éclosion, selon les responsables.

Les admissions dans ces unités se poursuivent.

L'hôpital continue de prendre des précautions concernant le COVID-19, notamment en soumettant les nouveaux patients à des tests de dépistage, qu'ils soient symptomatiques ou non.

Le Bureau de santé du comté de Windsor-Essex a signalé que 69 personnes qui ont la COVID-19 sont hospitalisées en date de mardi dans la région. 16 sont aux soins intensifs.

Avec des informations de CBC News