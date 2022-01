C’est la ruée sur les tests rapides dans les pharmacies

En quelques heures seulement les clients se sont rués sur les petites boîtes vertes ce matin.

Chez Uniprix, boulevard Thibeault à Trois-Rivières, le propriétaire Marc Dontigny a vu des clients se présenter dès 6h30 le matin pour être certains d’avoir leur boite de tests rapides. À 8h30, il n'y en avait plus, mais on ne fait pas attendre les gens dehors. On les réserve. On prend une liste avec leurs coordonnées et on leur demande de se présenter le lendemain pour les récupérer. Il faisait quand même froid ce matin. On voulait que les gens soient au chaud.

Les tests rapides s'envolent comme des petits pains chauds. Même phénomène chez Proxim sur le boulevard Parent. Aussitôt arrivés, aussitôt partis, les tests d’autodépistage n'ont pas le temps de s'empoussiérer sur les tablettes.

Pour l'instant on n’a pas d'autre information de la part de nos fournisseurs, nous dit Annie-Louise Turcotte. La pharmacienne ne pouvait nous dire quand elle recevrait de nouveaux arrivages.

L'engouement pour le produit ne se dément pas depuis 2 semaines. Les infections à Omicron qui se propagent comme une traînée de poudre augmentent sans cesse. Les gens ont besoin d'être rassurés. Les pharmaciens rappellent cependant que ces tests sont utiles uniquement si la personne présente des symptômes.

Fait encourageant, les pharmaciens remarquent une diminution quotidienne des files d’attente. Ce qui laisse croire à une possible accalmie dans les prochaines semaines.