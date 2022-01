Contribution imposée aux non vaccinés : décision accueillie avec prudence en Outaouais

Denis Marcheterre, président d'Action Santé Outaouais, déclare qu’il est grand temps qu’une telle mesure soit implantée.

Est-ce que cette mesure sera suffisante? Probablement pas, mais il faut serrer la vis. Ça fait longtemps qu’on niaise avec la puck. Il faut gérer la crise autrement , croit-il.

Même s’il reconnaît que cette forme de pénalité créerait une certaine discrimination, M. Marcheterre estime que le gouvernement n’a plus le choix, en raison du poids excessif que cette tranche de la population impose au réseau de la santé.

Le diable sera dans les détails , dit un constitutionnaliste

Benoit Pelletier, constitutionnaliste et professeur titulaire à la Faculté de Droit de l’Université d’Ottawa, joue de prudence face à l'annonce du gouvernement de François Legault.

Il estime normal que Québec fasse preuve d’audace face à un problème de santé publique d’une telle ampleur. Il précise cependant que cela ne signifie pas pour autant que les choix gouvernementaux passeront le test des tribunaux.

Beaucoup de questions importantes demeurent encore sans réponse, souligne l'expert. « De quel type de cotisation parle-t-il? Comment sera-t-elle appliquée? Que devra-t-on fournir pour y échapper? », énumère-t-il.

Le constitutionnaliste ajoute que de nombreuses questions de droits et libertés sont en jeu dans cette proposition. ll s’attend à ce que le plus grand obstacle du gouvernement du Québec soit l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui touche le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne.

Benoît Pelletier, constitutionnaliste et professeur titulaire à la Faculté de Droit de l’Université d’Ottawa Photo : Radio-Canada

« Est-ce que la cotisation sera symbolique? Importante? Quelles seront les exceptions prévues? Il y a aussi la divulgation d’informations médicales au ministère du Revenu. » Le juriste est catégorique: ce sera un défi sur le plan juridique pour le gouvernement.

Benoit Pelletier ajoute qu’il peut y avoir un lien rationnel entre la vaccination et l’objectif de freiner la propagation du virus. Mais lorsqu’il est question d’imposer une cotisation, une mesure qui s’apparente, selon lui, à une pénalité, le lien rationnel devient alors beaucoup moins évident à ses yeux.

On peut s'attendre à un débat, bien sûr, un débat social, mais aussi un débat juridique d'une grande ampleur si le gouvernement va de l'avant avec cette mesure , estime-t-il.

Le professeur affirme que le fait d’imposer une « cotisation santé » aux personnes non vaccinées pourrait à première vue sembler contraire à certaines dispositions de la Loi canadienne sur la santé. Or, cette mesure du Québec ne serait pas pour autant illégale ou inconstitutionnelle selon le juriste. Cependant, le Québec pourrait ne pas pouvoir disposer de la totalité des fonds fédéraux auxquels il aurait droit normalement.

Exemption pour les plus démunis

Cette contribution est une bien mauvaise nouvelle pour les plus démunis. C’est ce qu’avance Mélissa Roy, coordonnatrice du Collectif régional de lutte à l’itinérance en Outaouais. Elle s’attend à ce que cette mesure entraîne des conséquences additionnelles pour les personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir, déjà lourdement touchées par la pandémie. Elle rappelle que les services et les ressources destinées à cette tranche de la population ont nettement diminué depuis le début de la pandémie. Selon elle, imposer une pénalité financière à des gens dont la majorité du revenu familial est grugée par le loyer ne fera qu’augmenter leur fragilité et leur vulnérabilité.

Il faudrait minimalement une exemption pour les personnes en situation d’itinérance ou à risque de l'être, ou encore en situation de pauvreté.

Mélissa Roy croit qu’une telle mesure aura un impact disproportionné sur les personnes à faible revenu, en plus d’effriter leur confiance envers le système.