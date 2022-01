Les militaires viennent prêter main-forte au deuxième centre de vaccination de Sherbrooke

Cette aide tombe à point, alors que l'Estrie veut augmenter sa capacité de vaccination, mais aussi donner un peu de répit aux travailleurs. Le centre de la rue Bowen a ouvert mardi matin pour vacciner les travailleurs prioritaires, une catégorie qui s'est récemment élargie aux employés du milieu scolaire.

Des travailleurs peuvent maintenant se faire vacciner sur la rue Bowen Sud. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

Les militaires en poste sont des réservistes, soit des étudiants et des gens ayant un emploi au civil, et proviennent de trois unités : les Hussars et les Fusiliers de Sherbrooke, ainsi que le 35e Régiment de transmission.

Ils étaient une dizaine en poste mardi pour aider aux entrées et aux sorties des voitures, ainsi que pour désinfecter certaines zones du centre. Ils prêteront main-forte aux efforts de vaccination jusqu'à ce que les besoins s'essoufflent. D'autres régions, comme Chaudière-Appalaches et Laval, ont aussi reçu l'armée en renfort.

Tous les centres de vaccination ont des besoins différents, explique l'adjudant Nicolas Rodriguez, des Fusiliers de Sherbrooke. C'est soit accueillir les personnes et les orienter. On peut faire du nettoyage, aider dans les stationnements. Il y a aussi beaucoup de rentrées de données, qui prennent un certain temps. On essaie d'accélérer le plus possible le processus de vaccination.

« On est habitués de travailler à l'étranger, mais c'est très important aussi de travailler à aider la population canadienne. » — Une citation de Adjudant Nicolas Rodriguez, Fusiliers de Sherbrooke

L'adjudant Nicolas Rodriguez Photo : Radio-Canada

Avec les informations de Marion Bérubé