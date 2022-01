Barricadé à Laverlochère : Johny Sabater écope de 52 mois de prison

L’homme de 28 ans a plaidé coupable mardi à sept chefs d’accusation, au palais de justice de Ville-Marie. Devant la juge Anne-Marie-Jacques, il a notamment reconnu avoir déchargé une arme en feu sur un lieu sans se soucier de la présence de quelqu’un, d’avoir braqué une arme sur un individu, d’agression sexuelle, de conduite en état d’ébriété et de menaces.

Au cours de la journée du 22 février dernier, Johny Sabater, qui avait consommé beaucoup d’alcool, a tenté d’embrasser une femme sans son consentement, alors qu’ils se trouvaient dans une voiture.

Confronté un peu plus tard par le frère de la victime, Sabater s’est rendu au domicile de celui-ci armé d’une carabine. Après avoir pointé son arme en direction de l’homme, il a finalement tiré une balle sur sa résidence. Le projectile a évité de justesse la conjointe de l’homme, qui se trouvait à l’intérieur.

Sabater a quitté les lieux et il s’est ensuite barricadé chez lui à Laverlochère-Angliers, où les policiers du Groupe tactique d’intervention ont réussi à le convaincre de se rendre, 15 heures plus tard.

Suggestion commune

La juge Jacques s’est rangée à la suggestion commune des deux procureurs, Me Émilie Larose en poursuite et Me André Levasseur en défense. Compte tenu du temps déjà passé en prison depuis les événements, Sabater devra encore purger trois ans de pénitencier.