Des cas de COVID-19 rapportés dans 15 RPA du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le bilan de la veille en comptait sept. C’est ce qu’indique l’État de situation des cas actifs et des décès par RPA en date du 10 janvier 2022.

D’après ce document, il y a 100 cas actifs parmi les résidents de ces résidence privée pour aînés RPA , mais aucun décès.

Au Québec, il y a près de 60 000 cas, avec 27 décès pour le moment.

La campagne de vaccination pour les 3es doses dans ces milieux est complétée depuis plusieurs semaines. Au Québec, 86,5 % des résidents ont reçu une dose de rappel, précisent des données de l’Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ).

Des cas sont rapportés un peu partout dans la région, dont à L’Anse-Saint-Jean, La Baie, Chicoutimi, Jonquière, Alma, Saint-Félicien, Roberval, Chambord et Dolbeau-Mistassini.

Selon le bilan quotidien du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a des éclosions dans 27 milieux d'hébergement.

Dans les Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD

Du côté des Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD , il y a des cas rapportés à deux endroits au Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD Georges-Hébert (12 et 30 cas actifs), au Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD Monseigneur-Victor-Tremblay (1) et au Foyer Saint-François (1). Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS indique également qu’il y a une éclosion au Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD des Chênes, mais ne fournit pas le nombre de cas, qui est cependant inférieur à cinq.

Au Québec, il y a environ 30 000 cas actifs dans les Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD , avec une centaine de décès.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS confirme également qu’une éclosion touche depuis plus d’une semaine une ressource intermédiaire de Jonquière, la Maison d’Éloïse et Destany. Cet établissement situé sur la rue Saint-Dominique accueille une clientèle souffrant de déficience physique et mentale ou polytraumatisée crânienne. Il n’a pas été possible de savoir combien de résidents sont touchés par l’éclosion.

Avec des informations de Myriam Gauthier