La banque de sang de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont au bord de la rupture de services

Selon les travailleurs qui ont manifesté mardi midi par un froid glacial pour attirer l’attention du gouvernement sur cette situation, la pénurie actuelle de main-d’œuvre est d’une telle gravité dans leur secteur que la vie de certains patients pourrait être en jeu.

Responsable de la banque de sang de l’établissement de santé, le personnel du laboratoire d’hématologie a pour mission d’analyser chaque transfusion sanguine avant qu’elle ne soit administrée à un patient afin de s’assurer qu’elle est saine et sécuritaire.

Chaque jour, des centaines de transfusions sont nécessaires dans l’hôpital, que ce soit en chirurgie, lors d’accouchements ou à la suite d’accidents de la route, pour ne nommer que ces situations.

D’après les estimations de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé (APTS), il manque actuellement 135 travailleurs dans les départements d’hématologie du CHUM, dont fait partie celui de Maisonneuve-Rosemont. La pénurie de personnel affecte autant les quarts de jour que de nuit, souligne l’APTS.

Il manque tellement de techniciens et de techniciennes à la banque de sang que le personnel en place doit faire de nombreuses heures supplémentaires, parfois obligatoires, pour assurer le fonctionnement du laboratoire 24 heures sur 24.

« On a trop de travail pour le personnel qu’on a. On sait à quelle heure on commence notre shift de travail, mais on ne sait jamais à quelle heure on finit […] On coupe nos pauses, on coupe nos dîners. » — Une citation de Mélanie Tremblay, technicienne de laboratoire depuis 15 ans

Ça fonctionne parce qu’on a une conscience professionnelle qui fait qu’on n’est pas capable de dire : "moi, je m’en vais à la maison, je m’en vais m’occuper de mon enfant" , explique Mélanie Tremblay, technicienne de laboratoire monoparentale.

La province affectée

Selon le syndicat, le manque de techniciens de laboratoire et de technologistes médicaux touche aujourd’hui l’ensemble des hôpitaux du Québec et non seulement l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

À bout de souffle, les salariés déplorent que les postes affichés pour leur venir en aide demeurent non comblés, alors que les démissions commencent à se multiplier.

Il y a eu des ententes entre les syndicats et l’employeur pour trouver des solutions afin de combler ces postes-là, oui il y a des horaires atypiques qui sont mis en place, mais malgré ça, il y a encore pénurie et on ne suffit pas à la tâche présentement , explique Nathalie Chalifoux, représentante nationale de l’APTS.

C’est un danger pour la population présentement dans l’est de l’île de Montréal parce que Maisonneuve-Rosemont est l’un des plus gros hôpitaux pour desservir cette population-là et, sans banque de sang, un hôpital ne peut pas fonctionner , rappelle Mme Chalifoux.