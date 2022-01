Soins intensifs : l’inquiétude gagne les médecins de la région

C'est le genre de discours qu'on a entendu en Europe lors de la première vague de la COVID-19; mais jamais ici, cette crainte n'a effleuré l'esprit de nos soignants.

C'est la première fois qu'on craint un manque de ressources aux soins intensifs. Avant, comme médecin d'urgence, si je voulais admettre un patient aux soins intensifs, j'appelais et le patient pouvait monter. Maintenant, j'appelle et j'ai besoin de l'autorisation de l'intensiviste et parfois quand les lits sont critiques, on doit passer par un comité ou un intensiviste régional pour s'assurer qu'on ait les capacités et que ce patient doive vraiment aller aux soins intensifs. On espère comme travailleur de la santé ne jamais se rendre au point où on devra choisir , explique-t-il.

En Mauricie, 68 lits étaient disponibles pour les gens souffrant d'une complication de la COVID-19. En ce moment, ils y sont 177, dont 15 aux soins intensifs, ce qui constitue la limite. La fin de semaine dernière, le CIUSSS MCQ a connu un épisode de surcapacité hospitalière avec 22 personnes aux soins intensifs.

Si on doit en arriver là, ce sera malheureux. Pour les gens qui vont avoir à vivre ça... les patients et leur famille. Et ce sera malheureux pour les soignants qui vont avoir à imposer ces choses-là. Ce sera marquant. C'est ce qu'on aimerait pouvoir éviter. Si se faire vacciner peut nous éviter ça, de grâce allez-y , renchérit le docteur Pierre Martin, qui est président de l'Association des médecins omnipraticiens de la Mauricie.

Cette troisième dose du vaccin est loin de garantir que vous n'attraperez pas le virus, mais selon les médecins, elle diminue très fortement vos risques de complications.

En ce moment, ce qu'on veut éviter, ce sont les hospitalisations qui vont empêcher quelqu’un de recevoir une chirurgie importante , ajoute le docteur Picotte.

Bien évidemment, plusieurs solutions sont possibles avant de devoir se résigner à faire un choix. Des patients pourraient être transférés dans d’autres hôpitaux si une autre région a la capacité de les accueillir.

Le système paralysé

Comme la grande majorité du personnel est occupé à vaincre la pandémie, de nombreux services sont désormais quasi inaccessibles pour la population.

C'est insécurisant. Les prises de sang, les chirurgies, les radiographies, les analyses de toutes sortes et les consultations auprès des spécialistes sont retardées et ça aura des effets. Je parlais ce matin avec un patient qui devra subir une greffe de moelle. Il présume qu'il sera une priorité, mais lui-même envisageait la possibilité qu'il y ait certains retards. Je présume qu'on peut le retarder un peu, mais certainement pas trop, car ça peut devenir dans son cas à lui une question de survie , rajoute le Dr Martin.

Pour d'autres, c'est la douleur qui se fait de plus en plus lourde à porter.

Une prothèse de genou, on n’en meurt pas. Mais quand tu es confiné à la maison et que tu as de la misère à marcher et que tu sais que la solution à ça, c'est une chirurgie... Ce serait le fun de l'avoir le plus rapidement possible. Les patients sont très résilients, mais c'est triste de les accompagner dans cette souffrance-là , ajoute-t-il.

Si le nombre d'hospitalisations ne diminue pas, les choses n'iront pas en s'améliorant. Si le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec devait ouvrir un milieu de soin non traditionnel, à l'hôtel ou à l'École nationale de police par exemple, ce sont les médecins de famille qui seront appelés à y travailler, laissant ainsi leurs patients sans possibilité de consultation pour un certain moment.