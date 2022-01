La limite de vitesse à Banff sera réduite à 30 km/h partout d’ici un mois

La limite de vitesse passera à 30 km/h à travers toute la ville de Banff dans environ un mois, car il faut du temps pour avertir la population et installer la nouvelle signalisation dans cette municipalité albertaine.

Le conseil municipal a voté en faveur du changement à l’unanimité lundi.

Selon la mairesse, Corrie DiManno, cette mesure veut rendre les rues plus sécuritaires, notamment pour les enfants et les visiteurs qui peuvent être distraits et ne pas prêter attention au trafic.

[Conduire] plus lentement est plus sécuritaire. Dans une communauté de quatre kilomètres carrés, je ne comprends pas le besoin de faire de la vitesse , a-t-elle déclaré lors de la réunion du conseil municipal.

Le débat entourant la limite de vitesse à Banff a cours depuis quelques années. Les conseils municipaux précédents s'étaient aussi penchés sur des mesures similaires.

À l'heure actuelle, la limite de vitesse sur l’avenue Banff est de 30 km/h, mais elle est de 40 km/h dans la plupart des rues résidentielles.

Plusieurs bénéfices

La gestionnaire des loisirs de la Municipalité, Amanda Arbuckle, souligne que les communautés qui réduisent la vitesse en ville observent plusieurs effets bénéfiques, tels que l’augmentation du nombre de cyclistes et de piétons.

Les gens qui ne sont généralement pas à l'aise avec l’idée de faire du vélo ou d’utiliser un moyen de transport non motorisé se sentent plus en sécurité , explique-t-elle.

Elle croit d’ailleurs que cela peut encourager les résidents et visiteurs à adopter des habitudes de vie plus saines. Elle ajoute que les communautés qui réduisent la limite de vitesse à 30 km/h observent une diminution de leurs émissions de gaz à effet de serre et du trafic automobile.

Corrie DiManno pense pour sa part qu’il est important d’encourager tous les moyens de transports actifs, qu’il s’agisse de la planche à roulettes, de la trottinette ou du vélo.

Il s’agit de partager notre grand espace public, c’est-à-dire le réseau routier, avec autant de gens possibles, comme les usagers des transports en commun, les cyclistes ou les piétons. Nous devons créer un environnement sécuritaire et facile d’accès pour ceux qui veulent faire cette transition , explique-t-elle.

Le conseiller municipal Hugh Pettigrew a proposé une motion afin de maintenir la limite de vitesse à 40 km/h sur deux rues plus achalandées et abruptes de Banff, soit l’avenue Mountain la rue Tunnel Mountain Road. Le conseil municipal n'a pas adopté sa motion.

Avec les informations de Colleen Underwood