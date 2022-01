La série District 31 s’arrêtera au mois d’avril

Ce sont Luc Dionne, l’auteur de la série, et Aetios Productions qui ont fait part de cette décision à Radio-Canada.

Dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de District 31, Luc Dionne a expliqué qu’il n’avait pas fait ce choix sur un coup de tête.

On a convenu avec Fabienne [Larouche] et Michel [Trudeau] qu’il était temps pour moi de passer à autre chose, de relever de nouveaux défis. Ces heures d’écriture quotidiennes, ça use physiquement, on a plus beaucoup de temps libre.

La mort de Jean-Marc [Vallée] m’a donné un grand coup. À un moment donné, il faut s’occuper de soi aussi et de sa famille , a-t-il ajouté en conférence de presse.

Luc Dionne a également remercié le public pour son indéfectible support ces six dernières années .

[ANNONCE] District 31 se conclura avec la diffusion du 720e épisode, le jeudi 21 avril prochain sur @icirctele // Pour en savoir plus 👇https://t.co/GXMxnXh6fp #District31 #District31CONCLUSION @trudeau_michel @baroblik pic.twitter.com/2HlCyLcPu9 — District 31 (@ICIDistrict31) January 11, 2022

C’est avec une profonde reconnaissance envers les artisans de cette série que je termine donc ce chapitre de ma vie professionnelle, a-t-il déclaré par communiqué. District 31 aura été, à ce jour, le plus grand défi de ma carrière d’auteur. Quel immense privilège d'avoir pu rencontrer un si vaste public quatre soirs par semaine pendant les six dernières années.

La productrice Fabienne Larouche a aussi réagi par communiqué. M’étant moi-même pliée à cette discipline exigeante, je sais à quel point l’écriture d’une dramatique quotidienne monopolise toute notre existence. Michel et moi sommes reconnaissants à Luc d’y avoir consacré 6 ans de sa vie en déployant tout son talent et sa connaissance profonde des milieux policiers et judiciaires pour tisser des intrigues sans cesse passionnantes .

Luc Dionne travaille présentement à l’écriture de DPCP, une nouvelle série annuelle de 24 épisodes pour Radio-Canada.

