Voici le dragon de Rutland Water!

Il s'agit du plus grand et du plus complet des squelettes d’un Temnodontosaurus trigonodon découverts à ce jour et le premier de cette espèce à être découvert en Angleterre.

Le squelette mesure environ 10 mètres de long et son crâne pèse environ une tonne.

La bête vivait dans cette région il y a environ 180 millions d’années. Ses restes ont été découverts par deux employés de la réserve naturelle. J’avais déjà trouvé des squelettes de baleines et de dauphins. Nous avons d’abord découvert ce qui ressemblait indiscutablement à une colonne vertébrale et ensuite quelque chose qui ressemblait à mâchoire. Nous n'arrivions pas à y croire , raconte dans un communiqué Paul Trevor, un agent de la réserve.

Notre découverte est un véritable point culminant de ma carrière! C’est formidable de penser que cette créature étonnante nageait autrefois dans les mers au-dessus de nous , ajoute son collègue Joe Davis.

Des paléontologues travaillent à déterrer la queue du fossile d'ichtyosaure. Photo : Anglian Water

Les ichtyosaures sont apparus il y a environ 250 millions d'années et se sont éteints il y a 90 millions d'années. Ce sont des reptiles marins dont la taille variait de 1 m à plus de 25 m de long et dont la forme générale du corps ressemblait à celle des dauphins.

Les fouilles ont été dirigées par quatre paléontologues, dont Dean Lomax de l’Université de Manchester, expert mondial des ichtyosaures. Le Dr Lomax a étudié des milliers d'ichtyosaures et nommé cinq nouvelles espèces. La Grande-Bretagne est le berceau des ichtyosaures. […] Des nombreux fossiles d'ichtyosaures découverts en Grande-Bretagne, il est remarquable de penser que l'ichtyosaure du Rutland est le plus grand squelette jamais trouvé au Royaume-Uni. C'est une découverte vraiment sans précédent et l'une des plus grandes découvertes de l'histoire paléontologique britannique , affirme-t-il dans le communiqué.

L'équipe de paléontologues va maintenant étudier les restes fossilisés et publiera des articles scientifiques à ce sujet dans les prochaines années.

Représentation artistique d'un Temnodontosaurus trigonodon Photo : Anglian Water

Les ichtyosaures ont évolué à partir d'un ancêtre terrestre. Ils vivaient exclusivement dans l'eau. Plus de 100 espèces ont été découvertes dans le monde entier.

Le tout premier ichtyosaure a été découvert dans le Dorset, sur le littoral de la Manche, en 1811 et 1812, par Mary et Joseph Anning.

Certains spécimens ont même été trouvés avec des petits à naître encore à l'intérieur d'eux.

La taille et le caractère complet du spécimen de Rutland Water permettront d'identifier d'autres ichtyosaures de grande taille, mais beaucoup moins complets, découverts au Royaume-Uni et déjà conservés dans des musées.