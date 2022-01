Avec plus de la moitié des foyers en isolement, les travailleurs essentiels qui ne sont pas infectés travaillent sans relâche depuis deux semaines.

La communauté, située à 600 kilomètres de Thunder Bay, peut seulement être rejointe par avion.

Après avoir mené une évaluation de la situation samedi, le lieutenant-colonel Shane McArthur a estimé que six Rangers constituaient une réponse proportionnelle à la crise.

Or, selon le chef de la communauté Lefty Kamenawatamin, deux des Rangers déployés étaient déjà au travail à Bearskin Lake et n’apportent pas d’aide supplémentaire à celle qui était déjà en place.

La communauté a besoin de plus, et s’attendait à plus , commente-t-il.

De son côté, le lieutenant-colonel McArthur assure que le nombre de Rangers déployés évoluera en fonction de la situation.

Plusieurs Rangers de Bearskin Lake termineront bientôt leur période d'isolement et pourront prêter main-forte , assure-t-il.

Le lieutenant-colonel Shane McArthur du 3e Groupe de patrouilles des Rangers canadiens en Ontario Photo : Sergeant Peter Moon / Forces Armées Canadiennes

Une autre équipe de Rangers se prépare à être déployée au cas ou les Rangers actuels attrapent le virus , précise ce responsable des Forces armées canadiennes.

La colère gronde à Bearskin Lake

La Première Nation a attendu plus d’une semaine après avoir formulé une déclaration d’urgence avant qu'Ottawa ne déploie les Rangers.

« Nous ne devrions pas avoir à supplier pour avoir de l’aide que d’autres Canadiens tiennent pour acquis. » — Une citation de Lefty Kamenawatamin, Chef de la Première Nation Bearskin Lake

Actuellement, il reste seulement 30 personnes pour approvisionner les foyers en isolement, indique le chef. Près de 500 personnes résident dans la communauté.

Ces maisons doivent être approvisionnées en eau potable, nourriture et bûches de bois régulièrement.

La Première Nation de Wapekeka a affrété un avion pour livrer de la nourriture et des fournitures à Bearskin Lake la semaine dernière. (Archives) Photo : Avec la permission de Monica Chapman

Environ 90 % des foyers de la communauté dépendent du bois pour chauffer leur maison alors que les températures extérieures frôlent les moins trente degrés Celsius.

Le chef Kamenawatamin a reçu un diagnostic positif à la COVID-19 la fin de semaine dernière. Mardi matin, il a annoncé avoir besoin de quelques jours de repos pour se concentrer sur sa santé et sa communauté.

Traités comme des citoyens de seconde classe , déplore un résident

Plusieurs estiment que le nombre de Rangers déployés démontre que la crise qui sévit à Bearskin Lake n’est pas une priorité pour le gouvernement.

C’est une aide vraiment symbolique , déplore Charles Fox, l’ancien chef régional et résident de Bearskin Lake. Nous sommes traités comme des citoyens de seconde classe, et nos crises ne sont pas des priorités ,

De son côté, le député fédéral néodémocrate de Timmins – Baie-James, Charlie Angus, estime que le gouvernement a complètement abandonné Bearskin Lake .

Charlie Angus est le député fédéral de Timmins – Baie-James depuis 15 ans. Photo : (CBC)

Ils ont demandé de l’aide pendant une semaine, et maintenant on apprend que le gouvernement a envoyé des Rangers qui étaient déjà sur place. Ce n’est pas un vrai coup de main.

« Le gouvernement ne fait rien. C’est une réaction ridicule. » — Une citation de Charlie Angus, député fédéral de Timmins - Baie-James

Le député Angus ne comprend pas pourquoi les Rangers de Bearskin Lake n’ont pas été déployés plus tôt dans la semaine s’ils étaient déjà sur place. Pourquoi attendre tout ce temps ? questionne-t-il.

D’autres communautés dans le même bateau

Près de la côte ouest de la baie James, la Première Nation d’Attawapiskat demande également le déploiement des Rangers canadiens pour faire face à une hausse de cas de COVID-19.

Le nombre de nouveaux cas a doublé lundi dans cette communauté d’environ 1 600 résidents, selon l’organisme de santé publique de la région, la Weeneebayko Health Authority.

Il y a maintenant 30 cas à Attawapiskat et 45 cas à Moosonee et Moose Factory.

Ces communautés sont isolées et seulement accessibles par avion ou motoneige. Elles disposent de peu de ressources médicales pour soigner les patients qui développent des symptômes graves de la COVID-19.

Du côté du lac Supérieur, les Premières Nations de Aroland et de Ginoogaming sont également aux prises avec une flambée de nouveaux cas.

Une personne est décédée des suites de la COVID-19 au cours de la fin de semaine, et une autre a été hospitalisée, selon la cheffe d’Aroland, Dorothy Towedo.

J’ai l’impression que le gouvernement n’est jamais prêt à venir en aide lorsque les Premières Nations traversent des crises , commente la cheffe de Ginoogaming, Sheri Taylor.

« On est constamment en gestion de crise, à éteindre des feux les uns après les autres. » — Une citation de Sheri Taylor, cheffe de la Première Nation de Ginoogaming

Elle se dit déçue de voir à quel point le gouvernement n’est pas préparé à intervenir dans des communautés, alors que les enjeux de surpopulation dans les maisons et de manque de ressources en santé sont bien connus.

Sécurité publique Canada, les Forces armées canadiennes et le ministère des Services aux Autochtones du Canada n'ont pas répondu aux questions de Radio-Canada.

Avec les informations d'Aya Dufour et celles de Logan Turner, CBC News