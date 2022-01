« Je voulais juste pelleter la neige », ironise la femme de Jon Reyes

Le week-end a été mouvementé pour Cynthia Reyes et son mari, le député manitobain et ministre du Développement économique et de l’Emploi, Jon Reyes après un message Twitter de ce dernier devenu viral. La femme s’est exprimée sur Facebook pour réagir au gazouillis de M. Reyes, cible de diverses critiques.

En effet, la twittosphère s’est enflammée à la suite d’un micromessage du député qui montre sa femme qui déblaie leur allée après un quart de travail de 12 heures à l’hôpital.

Ma fille n'arrive pas à croire que je dois expliquer ce que pelleter signifie pour moi , écrit Mme Reyes.  (Nouvelle fenêtre)

Pour elle, les internautes se sont échauffés et ont prêté des intentions à son mari sans connaître la situation. J’avais l’énergie nécessaire pour pelleter la neige, explique Cynthia Reyes. C’est un excellent exercice qui m’a permis de me détendre et de me rafraîchir après avoir porté un masque N95 presque toute la nuit.

« C'est bon pour l'environnement, puisque nous n’avons pas besoin de souffleuse à neige. Et surtout…j'aime ça! » — Une citation de Cynthia Reyes

Mme Reyes explique que son mari l’a entendu pelleter, ce qui l’a réveillé. Il était surpris et impressionné de voir que j'avais de l'énergie après une longue journée de travail pour faire ça, alors il a pris une photo, a préparé le petit-déjeuner et l'a postée , raconte-t-elle.

« Jon aime cuisiner et j’aime pelleter » — Une citation de Cynthia Reyes

Cynthia Reyes a tenu à signaler que dans son couple, les tâches sont partagées en fonction de la personne disponible pour les faire, sans distinction de sexe.

Ce gazouillis ne serait probablement pas devenu viral si les rôles étaient inversés, ou si mon mari n'était pas un politicien, affirme Mme Reyes. Lorsqu'une personne entre en politique, toute la famille le fait aussi. Vous vivez sous un microscope.

Elle a aussi rappelé qu’elle n’était pas la seule à avoir de longues journées de travail. Jon travaille souvent 6 ou 7 jours d'affilée et facilement plus de 10 à 12 heures par jour , témoigne-t-elle.

Ce que Cynthia Reyes retient de cette histoire abracadabrantesque, c’est l’amour et le soutien indéfectible de son mari. Ça m'a fait réaliser à quel point je suis heureuse qu'il soit reconnaissant de ce que je fais, qu'il m'aime et le montre publiquement.

« NON Twitter, je ne divorcerai pas pour une histoire de pelletage comme beaucoup l'ont recommandé. » — Une citation de Cynthia Reyes

Pour elle, la situation témoigne également des dérives des médias sociaux. Jon et moi avons la peau assez dure, mais pour ceux qui sont jeunes et impressionnables, qui souffrent de problèmes de santé mentale, ou qui sont victimes de cyberintimidation, je ne peux pas imaginer être exposé régulièrement à un environnement aussi toxique , déplore Cynthia Reyes.

Nous avons laissé le microbillet en ligne dans l'espoir que d'autres personnes verront à quel point les gens peuvent être cruels et irrationnels , poursuit Mme Reyes.

Nous devons tous promouvoir la gentillesse, la décence, la compréhension, l'objectivité et le respect les uns des autres , conclut-elle.

Selon la publication Facebook, le couple a refusé toutes les demandes d’entrevues.