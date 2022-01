MBAO : le chorégraphe

Fort d'une trentaine d'années d'expérience, Noam Gagnon détaille sa démarche de création pour en arriver à concevoir une pièce, à partir de mouvements simples jusqu'à l'oeuvre finale.

Il aborde aussi le rôle de la musique dans son approche.

« Le produit fini, c’est vraiment basé sur mon habileté de ce que je suis capable de percevoir autour de moi. » — Une citation de Noam Gagnon

Noam Gagnon montre comment il procède pour développer une banque de mouvements qui lui serviront à élaborer une chorégraphie. Photo : Radio-Canada / Pierre Beaudoin

Un chorégraphe se doit d’être à l’écoute de ses danseurs, considère Noam Gagnon. C'est une fonction à deux chapeaux : élaborer une oeuvre à partir de l'imaginaire, mais aussi diriger et guider les danseurs dans les aspects plus pratiques, comme les mettre en confiance et prévenir les blessures.

« On doit travailler avec les forces et les faiblesses de nos danseurs. Moi, je communique avec mes danseurs toujours avec beaucoup de générosité, de respect, mais aucune indulgence. » — Une citation de Noam Gagnon