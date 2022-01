Le Nouveau-Brunswick présente ses nouvelles prévisions sur l’évolution de la COVID-19

Le Nouveau-Brunswick a présenté, mardi après-midi, ses nouvelles projections sur l’évolution de la pandémie de COVID-19.

L’épidémiologiste en chef de la province, Mathieu Chalifoux, explique que même si le variant Omicron est moins virulent que le variant Delta, sa forte transmissibilité fait en sorte que les hospitalisations vont continuer à atteindre des niveaux record. Il estime que pour chaque 1000 cas de COVID-19, le variant Omicron cause environ 10 hospitalisations, comparativement à 60 pour le variant Delta.

7 % de la population en isolement

De plus, la province estime qu'environ 7 % de la population pourrait se retrouver en isolement en même temps. Mathieu Chalifoux explique qu'il arrive à ce chiffre en calculant le nombre moyen de personnes par ménage.

Il précise qu'en calculant les personnes qui doivent s'isoler pendant plus de 5 jours, notamment les personnes non vaccinées, ce pourcentage pourrait être encore plus élevé.

Un nouveau record des hospitalisations mardi

Cette mise à jour sur les prévisions des autorités de la santé survient alors que la province atteint des sommets d’hospitalisations – un record de 88 personnes sont hospitalisées mardi – et que les cas continuent de monter en flèche en raison du variant Omicron.

Des centaines de travailleurs de la santé sont également malades ou en isolement et les hôpitaux sont en phase d’alerte maximale.

La médecin hygiéniste en chef Dre Jennifer Russell, la présidente-directrice générale pdg du Réseau de santé Vitalité Dre France Desrosiers, le président-directeur général pdg par intérim du Réseau de santé Horizon Dr John Dornan et l’épidémiologiste en chef de la province Mathieu Chalifoux, prennent part à la mise à jour.

Aucun élu n'est présent pour répondre aux questions.

Lundi soir, le premier ministre Blaine Higgs a affirmé qu’il évalue la possibilité de rendre la vaccination obligatoire pour tous les Néo-Brunswickois admissibles.

Les adultes de 18 ans et plus peuvent désormais prendre rendez-vous pour obtenir une dose de rappel si cinq mois se sont écoulés depuis leur deuxième dose. Lundi, 26 % des adultes admissibles avaient reçu leur dose de rappel et 83,2 % de la population avait reçu deux doses.