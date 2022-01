Une nouvelle application pour répondre aux besoins des immigrants au Manitoba

L’application Arrival Advisor a été créée par l’organisme à but non lucratif d’orientation professionnelle pour les nouveaux arrivants Manitoba Start et par l’organisme technologique PeaceGeek.

Elle vise à guider les immigrants et les réfugiés vers des informations et des services en fonction de leurs besoins , explique Manitoba Start dans un communiqué de presse paru mardi.

Concrètement, une série d'onglets offre, entre autres, des conseils en rapport avec les premières démarches administratives qui doivent être effectuées par les immigrants lorsqu'ils arrivent dans la province, tel que l'assurance-maladie, l'obtention d'un numéro d'assurance sociale, l'emploi, l'éducation et divers programmes gouvernementaux.

L'application offre des conseils pratiques sur l'ouverture d'un compte en banque ou encore l'accès au logement. Photo : Capture d'écran de l'application Arrival Advisor

Manitoba Start rappelle que, selon un rapport d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada publié en 2021, 70 % des non-clients [dImmigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 'IRCC ] interrogés ne connaissaient pas les services gratuits financés par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada IRCC qui leur étaient offerts .

Souvent, la quantité d’information dont les nouveaux arrivants ont besoin pour s’établir au Manitoba peut être accablante. Grâce à cette application, les utilisateurs disposent d’informations personnalisées en un seul endroit , a indiqué la directrice générale de Manitoba Start, Judith Hayes, dans le communiqué.

L'application présente aussi les us et coutumes du pays d'accueil. Photo : Capture d'écran de l'application Arrival Advisor

L’application est disponible en français et en anglais. Manitoba Start prévoit la rendre accessible dans d’autres langues dans les trois prochaines années.

L'application est disponible au Manitoba et en Colombie-Britannique.