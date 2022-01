Les résidents de l’Est-du-Québec ont bravé le froid pour obtenir des tests rapides

Sur la Côte-Nord, le pharmacien propriétaire de la pharmacie Jean Coutu de Baie-Comeau Dany Belzile demande à la population d'être patiente. Lundi après-midi, le pharmacien propriétaire indiquait déjà avoir près de 300 noms d'inscrits sur la liste pour obtenir des tests rapides de son établissement.

Certaines pharmacies distribuent les tests selon la formule premier arrivé, premier servi, d’autres mettent les gens sur des listes d’attente et d’autres encore permettent à la population de réserver une boîte sur le site Clic Santé.

Dany Belzile, pharmacien propriétaire de la pharmacie Jean Coutu à Baie-Comeau (archives). Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Ça dépend toujours comment on peut fonctionner , explique Dany Belzile. À certains endroits, la façon dont les pharmacies sont faites, elles peuvent très facilement amener un ordinateur près des caisses avant [...], tandis que dans des laboratoires comme chez nous, malheureusement, je n'ai pas ce système-là et la problématique est que si on ne prépare pas à l'avance la venue des gens, avec le volume qu'on a, ça devient un peu plus difficile de servir la clientèle.

« Chaque propriétaire essaie d'organiser à ce qu'il y ait le moins de mécontentements possible. » — Une citation de Dany Belzile, pharmacien propriétaire de la pharmacie Jean Coutu de Baie-Comeau

Plusieurs pharmacies de l'Est-du-Québec donnent des indications dans leur message téléphonique d'accueil sur la disponibilité et la façon dont les clients peuvent obtenir leur test.

Dany Belzile précise que les pharmacies sont averties environ 24 heures avant de recevoir de nouveaux arrivages de tests rapides.

« À deux reprises, je suis rentré à 4 heures du matin pour m'assurer que tout était prêt pour 9-10 heures le matin pour les gens. » — Une citation de Dany Belzile, pharmacien propriétaire de la pharmacie Jean Coutu de Baie-Comeau

Tests arrivés au Bas-Saint-Laurent

Les nouveaux arrivages de tests de dépistage rapides de la COVID-19 sont arrivés au Bas-Saint-Laurent, affirme Philippe Lépicier, pharmacien à Cacouna et administrateur de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires pour le Bas-Saint-Laurent.

Le pharmacien indique que ses réserves de tests sont arrivées lundi matin.

Des Bas-Laurentiens ont fait la file mardi matin pour obtenir des tests rapides. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Philippe Lépicier rappelle toutefois que le Québec compte actuellement sur 600 000 trousses pour un total de 3 millions de tests et le pharmacien n'est pas certain que ce soit suffisant pour répondre à la forte demande.

« J'ose que croire [que ce sera suffisant]. Je suis assez conscient que la demande est encore très très forte, que les centres de dépistage ne sont pas facilement accessibles présentement pour la population et que les cas sont très, très élevés. » — Une citation de Philippe Lépicier, pharmacien à Cacouna et administrateur de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires pour le Bas-Saint-Laurent

Le pharmacien invite donc la population à ne pas faire la collection de tests pour en avoir plusieurs à sa disposition et à utiliser ces tests seulement en cas de symptômes liés à la COVID-19.

Du côté de Matane, il n'y avait pas de file mardi après-midi pour obtenir un test rapide. Photo : Radio-Canada / Boris Firquet

Du côté de Matane, il n'y avait aucune file devant des pharmacies de la ville mardi après-midi.

Ces nouveaux tests de dépistage rapide sont distribués au moment où le Québec connaît une forte augmentation des cas et des hospitalisations liées à la COVID-19.

Avec les informations de Guillaume Hubermont, Michel-Félix Tremblay et Perrine Bullant