COVID-19 : difficile de mettre la main sur un test rapide, malgré l’approvisionnement

Une nouvelle distribution de tests rapides s'est amorcée dans les pharmacies de Sherbrooke, mais de nombreux résidents devront encore patienter avant de s'en procurer. Certaines pharmacies attendent toujours de recevoir leur stock, et d'autres ont déjà épuisé ceux qu'ils ont reçus.

C’est le cas du Pharmaprix situé à la rue Belvédère sud. Le responsable de cette pharmacie a reçu ce matin 4 caisses contenant chacune 108 boîtes.

On a reçu un peu plus de tests que je pensais, on va pouvoir l’offrir à la clientèle sur livraison , a indiqué Michel Bourque. Il a confirmé que la distribution débutera cet après-midi. Les premiers arrivés seront servis , souligne Mr Bourque.

Quant à la pharmacie Uniprix Chemika Mamode de la rue King Est, un membre du personnel a indiqué que le stock reçu depuis lundi est totalement épuisé.

Jusqu’à ce matin, d’autres pharmacies attendaient la livraison d’un lot de tests rapides. Le Pharmaprix- Fleurimont de Galeries quatre saisons ne pouvait pas fournir de détails sur l’heure exacte de l'arrivée de ces tests rapides.