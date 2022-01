Deux familles, incluant une douzaine d’enfants, évacuées après un incendie à Saint-Jean

À Saint-Jean de Terre-Neuve, un incendie dans un secteur résidentiel du nord de la ville s’est déclenché dans la nuit de lundi à mardi, l’une des plus froides de l’année. Les membres de deux familles, dont une douzaine d’enfants, ont été évacuées par des brigades de pompiers.

Le feu a endommagé deux des huit unités d’un complexe de maisons de ville sur le boulevard MacLaren, a confirmé le chef du service d’incendie de Saint-Jean, Brian Wilson.

Les flammes se sont rapidement propagées à partir de l’aire familiale, renseigne le chef pompier, et les brigades sont restées deux heures sur les lieux afin de les contenir.

Les dommages sont surtout attribuables à la fumée. Ils sont modérés , assure Brian Wilson.

Impossible de savoir quand les familles pourront regagner leur domicile. Dans un communiqué diffusé par la Croix-Rouge, on apprend que les familles touchées sont actuellement logées dans un logement d’urgence et qu’une aide leur sera offerte pour se procurer des vêtements et des produits de première nécessité.

Personne n'a été blessé.

