COVID-19 : plus de patients aux soins intensifs dans la région

Deux patients se trouvent actuellement aux soins intensifs à l’hôpital de Rivière-du-Loup alors qu’une personne nécessite ce type de soin au Centre hospitalier régional de Rimouski. En comparaison avec le bilan de lundi, cela signifie que deux patients supplémentaires ont dû être transférés aux soins intensifs au cours des dernières 24 heures.

Au Bas-Saint-Laurent, la capacité d’accueil aux soins intensifs en zone chaude est de quatre lits. Néanmoins, l’organisation du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS se dit en mesure d’accueillir davantage de patients si nécessaire. Le conseiller aux relations médias de l'organisation, Gilles Turmel, explique que tous les patients qui doivent être traités aux soins intensifs vont continuer de l’être à Rimouski et Rivière-du-Loup, mais que des hôpitaux comme Amqui, Matane et La Pocatière, par exemple, pourraient accueillir des patients de la zone chaude.

Selon le dernier bilan quotidien, 22 Bas-laurentiens sont hospitalisés en raison de la COVID-19, dont 12 à Rimouski et 6 à Rivière-du-Loup. Le plus jeune patient a 18 ans alors que le plus vieux a 98 ans. Seulement trois de ces personnes ne sont pas vaccinées.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Au Québec, les autorités sanitaires rapportent un total de 2742 patients hospitalisés, un sommet jamais atteint depuis le début de la pandémie. Le niveau maximal de délestage est déjà insuffisant dans plusieurs hôpitaux de la province.

Une situation enviable

Bien que le nombre d’hospitalisations ait bondi dans la région depuis le début de l’année 2022, Gilles Turmel mentionne que le Bas-Saint-Laurent jouit d’une situation privilégiée comparativement à d’autres régions. Il indique que des protocoles de transfert sont toujours en place et que la région pourrait venir en aide à une autre en situation de débordement. Notre situation avantageuse nous le permettrait , précise-t-il.

Avec la Côte-Nord, la Gaspésie et le Nord-du-Québec, le Bas-Saint-Laurent fait partie des régions où la situation est la moins critique actuellement concernant le délestage et les hospitalisations.

M. Turmel confirme par ailleurs que la région est toujours au niveau 3 en termes de délestage dans le réseau hospitalier. Cela signifie notamment que certaines chirurgies jugées non urgentes sont reportées et que certains suivis sont assurés à distance, notamment en hémodynamie. Dans le cas de la dialyse, un traitement plus court ou réalisé à la maison est priorisé.

Diminution des infections recensées

Dans son plus récent bilan, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS du Bas-Saint-Laurent fait état mardi de 105 nouvelles infections. Ce sont encore les Municipalité régionale de comté MRC de Rivière-du-Loup et de Rimouski-Neigette qui en rapportent le plus grand nombre avec respectivement 29 et 25 nouveaux cas de SRAS-CoV-2.

Même si la direction nationale de la Santé publique privilégie les tests de dépistage rapide, la région a tout de même comptabilisé 1148 tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR au cours des dernières 24 heures.

Cas de COVID-19 par MRC du Bas-Saint-Laurent Cas de COVID-19 par MRC du Bas-Saint-Laurent MRC du Bas-Saint-Laurent Nombre de cas déclarés Kamouraska 1241 (+4) Rivière-du-Loup 2697 (+29) Témiscouata 998 (+12) Les Basques 441 (+3) Rimouski-Neigette 2526 (+25) La Mitis 795 (+15) La Matanie 802 (+6) La Matapédia 939 (+11) Indéterminés 7

La vaccination se poursuit