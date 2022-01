Un nouveau directeur général pour Casselman

Diplômé en sciences économiques de l’Université d’Ottawa, M. Morissette a occupé un poste similaire à Hearst, dans le nord de la province, pendant près de sept ans. Il a finalement quitté ses fonctions le 7 janvier dernier.

Outre ce poste, le nouveau directeur général de Casselman a œuvré dans le domaine du développement économique, du recrutement étudiant et de l’administration publique, explique la municipalité de Casselman dans un communiqué publié mardi.

Yves Morrissette, nouveau directeur général de Casselman Photo : Gracieuseté/Municipalité de Casselman

Le maire de Casselman, Daniel Lafleur, se réjouit de l’embauche d’un directeur général d’expérience, bilingue, jeune et dynamique .

Il saura travailler avec le conseil et les directeurs des services municipaux. C’est un atout pour la municipalité et nous espérons que M. Morrissette sera avec nous pour plusieurs années , déclare M. Lafleur dans le communiqué de la Municipalité.

Le futur directeur général loue, quant à lui, les ressemblances avec le Nord de la province, soit une population rurale, francophone qui peine parfois à obtenir les services auxquels elle a droit .

Ça me parle. Ce sont des défis que je connais , déclare-t-il.

M. Morissette se fixe comme objectif en priorité d’apprendre et de comprendre les enjeux locaux et régionaux en travaillant avec le conseil municipal et l’équipe de gestion déjà en place.

La fin d'une saga

La Municipalité de Casselman n’a plus de directeur général depuis le départ de Linda Desjardins-Bergeron, remerciée de ses services le 7 septembre dernier.

Le poste a ensuite été occupé par intérim, pendant deux mois, par l’actuel maire, Daniel Lafleur, ce qui a valu à la Ville des réprimandes. La province a rappelé aux élus de Casselman qu’occuper le poste de maire et celui de directeur général par intérim de façon simultanée était contraire à la Loi sur les municipalités de l’Ontario.

M. Lafleur avait dû, par la suite, quitter son poste de maire avant de le retrouver, quelques jours plus tard, après un vote unanime du conseil municipal.