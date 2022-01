COVID-19 : Québec rapporte 188 hospitalisations et 62 décès de plus

Parmi les personnes hospitalisées, 255 se trouvent aux soins intensifs, soit 7 de plus que la veille.

Mardi matin, Radio-Canada rapportait que la capacité hospitalière hors soins intensifs que le niveau 4 de délestage doit permettre de dégager est déjà dépassée depuis dimanche, ce qui pousse les autorités à réfléchir à la création d'un niveau 5.

Selon les données fournies par l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), plus de 2000 personnes infectées par la COVID-19 ont été admises dans les hôpitaux du Québec depuis le 1er janvier dernier.

Au niveau des décès, la province déplore 62 morts de plus mardi, ce qui porte le bilan total à 12 028 victimes de la COVID-19. Depuis le début de la nouvelle année, c'est 292 décès qui se sont ajoutés au bilan de la province.

Au cours de la dernière semaine, on a donc déploré en moyenne 35 morts par jour, soit le double d'il y a seulement 5 jours. À titre de comparaison, le nombre moyen de décès quotidiens tournait plutôt autour de 5 par jour en décembre.

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 déclarés par tests PCR s'établit quant à lui à 8710. Rappelons que le nombre de cas répertorié n'est pas représentatif de la situation puisque l'accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires , avertit cependant Québec dans son communiqué quotidien.

Malgré les restrictions d'accès aux tests PCR, le taux de positivité demeure élevé dans la province, à 20,1 %. En moyenne, depuis 7 jours, il s'établit à 24,5 %. Rappelons qu'un taux de positivité supérieur à 5 % signifie que la propagation du virus n'est pas contrôlée.

La vague Omicron atteint les milieux de vie pour aînés

Actuellement, les éclosions de COVID-19 au Québec se trouvent principalement dans les milieux de soins ou de vie, comme les Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD et les résidences privées pour aînés (RPA).

En fait, 70 % des éclosions touchent actuellement ce type d'établissements où vivent des personnes vulnérables à la COVID-19.

En ce concerne les Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD , 285 sont aux prises avec des éclosions, pour un total de 2932 personnes infectées, qu'il s'agisse de résidents ou de membre du personnel soignant. Dans 40 de ces Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD , plus de 30 % des résidents sont infectés. Le nombre de cas au sein des Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD du Québec a doublé depuis 5 jours.

Du côté des résidence privée pour aînés RPA , 443 connaissent présentement des éclosions, pour un total de 2851 cas. Dans 46 de ces résidence privée pour aînés RPA , plus de 30 % des résidents sont infectés par la COVID-19. Là encore, les cas ont doublé depuis cinq jours : on déplorait alors seulement 175 résidences touchées par des éclosions, pour un total de 1363 cas.

La vaccination s'accélère

Entre-temps, la province continue de miser sur l'administration d'une troisième dose de vaccin pour contrer le variant Omicron, qui s'est répandu à une vitesse sans précédent. Présentement, 25 % de la population de 5 ans et plus a reçu sa troisième dose.

Lundi, Québec signalait que 90 % de la population admissible a reçu au moins une dose de vaccin ou a obtenu son rendez-vous pour en recevoir une.

Au cours des dernières 24 heures, les autorités ont réussi à administrer 97 295 doses de vaccin de plus, toutes doses confondues.