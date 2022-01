Un froid polaire s’abat sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean

Environnement Canada a émis un avertissement de froid extrême pour la région, prévenant qu’une masse d’air arctique et de forts vents feront grelotter toute la journée. C’est la masse d’air arctique qui se trouve habituellement dans l’arctique canadien, plus au nord, qui est descendue depuis un certain temps du côté des Prairies, de l’Ouest canadien , explique le météorologue Simon Legault.

« Cette masse d’air a décidé de se déplacer vers l’est, mais elle va juste traverser nos régions. C’est vraiment aujourd’hui le maximum de froid qu’on aura avec cette petite vague de froid intense. » — Une citation de Simon Legaul, météorologue, Environnement Canada

Ce froid mordant force plusieurs stations de ski alpin du Saguenay-Lac-Saint-Jean à fermer leurs pentes pour la journée. C’est notamment le cas du Tobo-Ski, du Mont Lac-Vert et du Valinouët. Au Mont Édouard, les pentes ne sont ouvertes qu’à mi-montagne, et ce, à compter de midi seulement. Le secteur haute route est quant à lui complètement fermé.

Record chez Hydro-Québec

Avec ce froid polaire, la demande d’énergie a connu un bond important mardi matin, ce qui se reflète dans les données provinciales d’Hydro-Québec.

« Autour de 8 h ce matin on se serait approché quelque part entre 39 500 et 39 900 mégawatts. Ça bat le record qui remonte au 22 janvier 2014 qui était tout juste au-dessus de 39 000 mégawatts. » — Une citation de Cendrix Bouchard, porte-parole, Hydro-Québec

Le porte-parole d’Hydro-Québec, Cendrix Bouchard, assure cependant que le réseau était prêt à être sollicité de la sorte. On le savait que la vague de froid arrivait et on était préparé , indique-t-il.

Les citoyens sont invités à diminuer leur consommation d'énergie par ces temps froids. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Il invite tout de même la population à contribuer à l’effort en diminuant sa consommation d’énergie. Il suggère notamment de baisser la température d’un degré ou d’un demi-degré dans les pièces qui ne sont pas utilisées à la maison, ou de retarder l’utilisation des électroménagers énergivores.

Dès mercredi, le mercure devrait revenir à des températures plus clémentes.