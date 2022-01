COVID-19 : nouveau sommet d’hospitalisations en Ontario

Il y avait 2467 hospitalisations lundi, mais ce ne sont pas tous les hôpitaux qui fournissent leurs données du week-end à temps pour le bilan de lundi matin.

À titre de comparaison, les hospitalisations se chiffraient à 1290 mardi dernier, soit un bond de 150 % en une semaine.

Parmi les 3220 hospitalisations recensées ce mardi, 54 % touchent des patients admis à cause de problèmes liés à la COVID-19, alors que les autres ont eu un résultat positif au dépistage après avoir été hospitalisé initialement pour une autre raison que le coronavirus.

Le gouvernement Ford a ainsi mis à jour la façon dont les hospitalisations sont compilées. Les données n'étaient pas communiquées de la même manière au cours des vagues précédentes, ce qui rend les comparaisons impossibles.

Il y a 477 patients infectés aux soins intensifs mardi (83 % y avaient été admis à cause de la COVID), soit 39 patients de plus que lundi et 79 % de plus qu'il y a une semaine.

Il y a 12 décès de plus, portant le bilan à 10 378 depuis le début de la pandémie.

Infections

Santé publique Ontario confirme 7951 nouveaux cas de coronavirus.

Toutefois, il s'agit d'une sous-estimation de la réalité, admettent les autorités, compte tenu de l'accès restreint aux tests de dépistage PCR.

Parmi les 45 451 échantillons de test analysés durant les dernières 24 heures, 24,4 % étaient positifs.