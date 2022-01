Jusqu’à maintenant épargnée, le nombre de cas de COVID-19 dans la zone 6 explose

Jusqu’à maintenant, la zone sanitaire 6, qui inclut la Péninsule acadienne et la région Chaleur, a été relativement épargnée par la pandémie de COVID-19 au Nouveau-Brunswick. Or, depuis l’arrivée du variant Omicron, les choses ont changé.

Depuis le début de la pandémie, on a compté 941 cas de COVID-19 dans la zone 6. Selon les dernières données de la province, n’incluant pas les chiffres des tests rapides, le nombre de cas actifs est actuellement de 548.

Ainsi, plus de 50 % du total des infections enregistrées jusqu'ici sont des cas qui sont présentement actifs.

Il est clair que nous avons été épargnés durant plusieurs mois dans notre région. Ce qu’on remarque tout de suite démontre seulement que nous sommes humains , a noté Kassim Doumbia, maire de Shippagan, en entrevue à La matinale.

Kassim Doumbia, maire de Shippagan Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

On est quand même à 540 cas actifs, c’est énorme. C’est inquiétant , a renchéri le maire de Bertrand, Yvon Godin.

Dans la Péninsule acadienne, un sentiment de sécurité s’était installé au cours des derniers mois. Tout en respectant les directives de la santé publique, la population a résisté à la pandémie jusqu’à maintenant.

Pendant plus d’un an et demi, on l’a échappé belle, c’est-à-dire qu’on n’a pas eu beaucoup de cas. Ça a peut-être créé un sentiment de sécurité qui faisait en sorte que dans notre région, on était comme un petit peuple gaulois protégé du reste de la province, mais ce sentiment-là est en train de disparaître aujourd’hui parce qu’on s'aperçoit qu’on est aussi vulnérable que toute autre personne au Canada , a souligné Yvon Godin.

Yvon Godin, maire de Bertrand au Nouveau-Brunswick Photo : Radio-Canada

Pourquoi la région de la Péninsule acadienne a-t-elle eu si peu de cas depuis le début de la pandémie et pourquoi la situation a-t-elle changé?

La Dre Louise Haché, médecin de famille à Tracadie, croit que la situation géographie de la région pourrait expliquer la situation.

« Je pense qu’on était protégé de par notre situation géographique, mais là avec l’arrivée des Fêtes et les gens qui viennent rendre visite, c’était inévitable. » — Une citation de La Dre Louise Haché, médecin de famille

Si la situation ne semble pas trop inquiéter ses patients, selon la Dre Haché, elle préoccupe les professionnels de la santé. En fait, la médecin de famille croit que les restrictions ne sont pas assez strictes dans le contexte actuel.

Je dirais que ça m’inquiète un peu. Je pense que les directives de la santé publique, les restrictions ne sont pas assez sévères. Je pense que 10 contacts, c’est beaucoup dans la situation que nous sommes actuellement. Je pense que les gens devraient limiter leurs contacts le plus possible , a précisé la Dre Haché.

La Dre Louise Haché, médecin de famille à Tracadie Photo : Radio-Canada

Le maire de Shippagan invite d’ailleurs la population à faire sa part.

Le fait que le nombre de cas augmente à nouveau amène une inquiétude au niveau de la population et les gens sont maintenant portés à faire beaucoup plus attention à leurs rapprochements et leurs déplacements pour justement s’assurer de faire notre part et faire partie de la solution , a avancé Kassim Doumbia.

Lundi, la santé publique du Nouveau-Brunswick a annoncé 663 nouveaux cas, incluant les tests PCR et les résultats de dépistage rapide que les citoyens doivent volontairement signaler au gouvernement provincial.

Avec des informations de l'émission La matinale d'ICI Acadie