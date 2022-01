Froid extrême : des stations de ski ferment pour la journée

Les risques sont plus grands pour les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent ou font de l’exercice à l’extérieur. S’il fait trop froid pour vous dehors, il en va de même pour votre animal de compagnie.

Les prévisions sont telles que des stations de ski de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont choisi de fermer leurs portes pour la journée. C’est le cas de Vallée-du-Parc, à Shawinigan, et du Mont Gleason, à Tingwick.

De l’aveu même du directeur de l’expérience client à Vallée-du-Parc, Dominic Lamy, fermer la station de ski en raison du froid, ce n’est vraiment pas [arrivé] souvent .

La problématique qu’on a, c’est quand on prend les chaises. Quand on prend les chaises, on est quand même en altitude, on n’est pas caché du vent, c’est là qu’il peut arriver des engelures, c’est là que ça peut être dangereux pour les gens et c’est pour ça qu’on décide de fermer la station , a-t-il expliqué à l’émission Toujours le matin.

« C’est le vent qui fait toute la différence. » — Une citation de Dominic Lamy, directeur de l’expérience client à Vallée-du-Parc

Pas de record

Bien qu’on doive remonter à 2018 pour retrouver pareille température à ce temps-ci de l’année, Environnement Canada affirme qu’il est peu probable que des records soient enregistrés.

En entrevue au micro de Marie-Claude Julien, le météorologue Simon Legault indique que le froid extrême sera présent tout au long de la journée de mardi, alors que le mercure ne grimpera pas au-dessus des -20 degrés Celsius. Le vent donnera également une sensation pouvant atteindre -38 à l’extérieur.

Il faut vraiment s’habiller, il faut vraiment couvrir le plus de peau pour ne pas risquer d’avoir des engelures , a-t-il mentionné.

Peu avant 9 h, l'organisme fédéral a indiqué que les valeurs de refroidissement éolien ont oscillé entre moins 35 et moins 40 pour le sud et le centre de la province tôt mardi matin, alors que les régions plus au nord enregistraient des valeurs entre moins 40 et moins 50 .

Les températures devraient toutefois commencer leur ascension dans la nuit de mardi à mercredi. Selon les prévisions, le mercure passera de -22 degrés Celsius, dans la nuit de mardi à mercredi, à -8 degrés Celsius dans la journée de mercredi. Quelques centimètres de neige sont même attendus par endroits.

Après une brève période plus clémente, le froid regagnera la province vendredi et samedi. Des températures maximales de -16 degrés Celsius le jour et de -25 degrés Celsius la nuit sont prévues dans la région.