Le départ de Chantale Duguay dans l’ombre du rapport de la vérificatrice générale

Pour le député Sylvain Roy et le président du syndicat Pier-Luc Bujold, le départ prochain de la PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie devra être commenté à la lumière du rapport très attendu du Bureau de la vérificatrice générale (VG) sur la gestion de l'organisation.

Le député de Bonaventure, Sylvain Roy, qui a soulevé plusieurs questions en Chambre, au cours des dernières années, sur la gestion du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Gaspésie, est de ceux qui préfèrent d’abord lire le rapport d’enquête du bureau de la vérificatrice générale, Guylaine Leclerc.

M. Roy, dont les interventions ont amené la vérificatrice à se pencher sur le dossier, indique qu’il entend continuer en Chambre à intervenir pour s’assurer de la bonne gestion des services de santé, mais ne veut pas compromettre le processus en cours.

Sylvain Roy est souvent intervenu pour interroger le ministre de la Santé. Photo : Assemblée nationale du Québec

Le président du Syndicat des infirmiers, infirmières et inhalothérapeutes (SIIIEQ) de l’Est-du-Québec, Pier-Luc Bujold, admet que l’annonce du départ de Mme Duguay en mars prochain ne l’a pas étonné.

Celui qui réclamait le départ de Mme Duguay en 2020 ne cache pas qu’il avait une vision tout à fait différente de la prestation des soins et de la gestion du personnel. Il souhaiterait, lui aussi, prendre connaissance des conclusions du rapport de la VG avant d’analyser les répercussions du départ de celle qui est en poste depuis l’implantation de la réforme de l’ancien ministre de la Santé, Gaétan Barrette.

« C’est ce rapport qui fera foi de tout, qui viendra confirmer ou infirmer des choses. » — Une citation de Pierre-Luc Bujold, président du SIIIEQ.

Il souligne par contre que les relations entre le syndicat et la direction du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS se sont nettement améliorées au cours des derniers mois. Ce sont, dit-il, des discussions beaucoup plus franches, de l’ouverture à améliorer les conditions des membres, de la gestion beaucoup plus rapide des problématiques.

Il considère que le travail de la Vérificateur général VG reste quand même très attendu. Il y a toujours le passé qui a été relativement sombre pour les membres qu’on représente dans un climat qui n’était pas évident. On souhaite que la vérité sorte, que la lumière soit faite sur le mode de gestion prôné au CISSS de la Gaspésie.

Collaboration en Haute-Gaspésie

De son côté, le maire Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes, relève qu’après 44 ans dans le secteur de la santé, Mme Duguay, qui, dit-il, était un bourreau de travail, a bien le droit de se retirer pour un repos.

Il avoue que les relations avec Mme Duguay ont parfois été tendues. Il rappelle qu’avec le regroupement des directions à Gaspé et à Chandler, les gens de Sainte-des-Monts se sont parfois sentis loin des décisions en matière de santé. Je m'interrogeais sur le sentiment d’appartenance d’une gestion qui se faisait à trois heures de route de chez nous et sur la bonne connaissance du milieu hospitalier de Sainte-Anne-des-Monts.

Infirmières à l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

La création d’un comité local de santé et la nomination récente d’un responsable de l’hôpital ont fait beaucoup pour améliorer les choses, souligne Simon Deschênes. Dans les dernières années, on avait une super collaboration avec Mme Duguay.

Grâce au comité, qui est une initiative de Mme Duguay, souligne le maire, il n’y a eu aucune rupture de services depuis deux ans à l’hôpital de Sainte-Anne-des-Monts. Je ne suis pas en train de dire que tout est parfait, mais au moins il y a eu des améliorations marquées et soutenues.

Place à une nouvelle direction

Bien que conscient du fait que les élus locaux n’auront pas leur mot à dire sur le choix du ou de la remplaçant(e) de la président-directeur général PDG , le maire de Sainte-Anne-des-Monts aimerait que la nouvelle direction maintienne la collaboration avec le comité santé local. Je pense que c'est important d'avoir toujours cette communication pour avoir un autre angle sur les besoins et les lacunes qu’il peut y avoir au centre hospitalier.

Le président du Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec SIIIEQ , Pier-Luc Bujold, espère que le prochain président-directeur général PDG soit une personne qui voudrait s’imprégner des valeurs des Gaspésiens et des Gaspésiennes. Parce qu’il y a un caractère particulier à une région éloignée. On va garder les yeux ouverts , commente le président du Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec SIIIEQ .

Un essoufflement

Selon Pier-Luc Bujold, les deux dernières années ont été difficiles pour le personnel de la santé qu’il représente. Il y a un épuisement qui est palpable chez nos membres, mais les gens tiennent encore le coup. On surveille ça de près, ce serait dramatique que les épaules flanchent.

Jusqu’à maintenant, la vague portée par le variant Omicron n’a pas provoqué d’éclosions importantes dans la région.

Les secteurs les plus touchés par le manque de personnel sont ceux de Rocher-Percé et de Sainte-Anne-des-Monts. Étant donné que nous sommes une petite région éloignée avec des petits centres de services. Parfois quand il y a un service de cinq infirmières, s’il en manque deux, il en manque déjà beaucoup trop.

En début de semaine, il y avait 149 membres du personnel absents dans l’ensemble du réseau de la santé de la Gaspésie.