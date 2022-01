Dix minutes d’exercice par semaine pour améliorer le bien-être des truies en cages?

« Tout ce qu'elles font, c’est se coucher, se lever à l'heure des repas, puis mordre les barreaux pour tenter de se libérer. » Normand Gagné n’est pas tendre envers l’industrie porcine. Celui qui dirige maintenant les élevages de porc duBreton, le plus important producteur de porc biologique en Amérique du Nord, a déjà fait de l’élevage conventionnel.

Il ne retournerait pas en arrière. C’est comme une machine qui fait des canettes de liqueur, sauf que la truie, elle, fait des porcelets. Elle est prise dans un espace qui est le plus petit possible pour être le moins cher possible.

Si nous avons interviewé quelqu’un qui travaille en élevage biologique dans le cadre de ce reportage, c’est que les principaux acteurs de l’industrie porcine conventionnelle ont refusé de nous montrer des cages de gestation – et de nous en parler.

L’habitacle des cages de gestation en élevage porcin intensif fait 14 pieds carrés. Photo : Radio-Canada

Ces habitacles de deux pieds sur sept pieds, à peine plus grands que le corps des truies, ont mauvaise presse depuis longtemps à cause de la piètre qualité de vie qu'elles imposent aux animaux.

En 2014, sous la pression des consommateurs, l'industrie canadienne du porc avait décidé d’emboîter le pas aux Européens et d’éliminer les cages de gestation en 2024. En dehors de la mise bas et de la période entourant l’insémination, les truies seraient élevées en groupes, une méthode qui leur laisse davantage de liberté et d’occasions d’exprimer leur comportement naturel.

Nicolas De Villers est spécialiste en bien-être porcin chez Agriculture et Agroalimentaire Canada. Photo : Radio-Canada

L'idéal pour ces animaux, soutient Nicolas de Villers, chercheur en comportement et bien-être du porc, Agriculture et Agroalimentaire Canada : C'est un animal social qui a besoin d'être en groupe avec ses congénères. Il est doué de facultés d'apprentissage assez importantes, autant qu'un chien. Les porcs sont curieux et aiment explorer.

Quand l’industrie tente de garder les cages de gestation

En 2020, sentant la date butoir approcher, l’industrie porcine canadienne a tenté de trouver un compromis à l’élimination des cages de gestation. Craignant de ne pas trouver les millions de dollars nécessaires pour bâtir des porcheries aux nouvelles normes, les éleveurs ont financé une étude scientifique pour voir si une solution moins coûteuse pouvait remplacer le logement de groupes.

Notre étude a été financée par l’industrie du porc ainsi que par le gouvernement de la Saskatchewan , explique la chercheuse Yolande Seddon, qui a participé à l'élaboration du protocole de recherche.

Yolande Seddon, titulaire de la Chaire de recherche industrielle en bien-être porcin de l’Université de la Saskatchewan, à l'œuvre avec des sujets d’étude. Photo : Radio-Canada

La solution retenue : vérifier s’il était possible d’améliorer le bien-être des truies en les sortant de leur cage dix minutes par semaine pour leur permettre d’aller marcher.

Nous avons fait cela en partant du principe que ça devait être gérable. Ce serait faisable d'embaucher un employé à temps plein pour faire faire de l'exercice aux truies une fois par semaine , explique la professeure adjointe, titulaire de la Chaire de recherche industrielle en bien-être porcin de l’Université de la Saskatchewan.

La chercheuse avait alors en tête le sort réservé à l’industrie porcine au Royaume-Uni, son pays d’origine, lorsque les cages de gestation y ont été bannies en 1999. Quand les producteurs sont passés à l’élevage en groupes, ils n’ont pas eu de subventions pour le faire et la moitié d’entre eux ont fermé boutique. La viande de porc a par la suite été importée d’autres pays où les porcs n’étaient pas élevés en groupes. Nous pourrions voir survenir la même situation ici au Canada.

Quoi qu’il en soit, les dix minutes de sortie hebdomadaires n’ont pas donné les résultats escomptés, selon l’étude publiée cette année sous le titre L’impact de l’exercice périodique sur le bien-être des truies gestantes logées en cages. Ça n’a pas diminué l’agitation des truies ni amélioré leur confort, puisqu’en dehors des périodes d'exercice, elles étaient toujours confinées dans leurs cages. Il vaut donc mieux se diriger vers les logements de groupes , conclut Yolande Seddon.

En élevage biologique, des normes de bien-être animal plus élevées

À ce jour, 46 % des éleveurs de porcs canadiens ont déjà aboli les cages de gestation et sont passés au logement en groupes pour les truies – ce qui devrait être la norme en 2029, la nouvelle date butoir de l’industrie porcine. Mais, avec ce modèle, les truies seront tout de même gardées en cages la moitié de leur vie : pendant la mise bas et la période entourant l’insémination, soit 63 jours sur 147, la durée du cycle reproducteur de la truie.

En élevage biologique, les porcs doivent nécessairement avoir accès à l’extérieur. Photo : Radio-Canada

Tout le contraire de l'élevage biologique, dont les normes, en matière de bien-être animal, sont beaucoup plus élevées qu’en élevage conventionnel. Ainsi, chez duBreton et les autres éleveurs de porcs biologiques canadiens, les truies doivent nécessairement être gardées en groupes. Le seul moment où elles sont gardées en cage, c’est pendant la période entourant l’insémination, mais on parle de quelques heures par jour seulement.

Quand elles sont avec leurs porcelets, les truies en élevage biologiques ont trois fois plus d’espace; elles ne peuvent être élevées uniquement sur du béton, la paille est utilisée comme litière. Enfin, les truies doivent pouvoir sortir des porcheries et séjourner dans un enclos.

Tous ces avantages se traduisent évidemment par un coût plus élevé en épicerie. De leur donner plus d'espace, de la litière, ça génère des coûts majeurs. Mais pour moi ça compte, et je pense qu'il y a un groupe de consommateurs qui pensent comme moi , affirme Normand Gagné, directeur d’élevage chez duBreton.

Normand Gagné est directeur des élevages chez DuBreton. Photo : Radio-Canada

Il y a plein de choses qu'on peut faire au niveau du bien-être des animaux sans que cela ait forcément un coût énorme. Mais je pense que si on veut vraiment améliorer les conditions d'élevage des animaux, il faut être prêt à mettre le prix que ça coûte de les élever correctement , conclut le chercheur Nicolas Devillers.