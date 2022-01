Budget 2022 : le Service de police de Toronto réclame 25 millions de plus

Le Service de police de Toronto demande un budget de fonctionnement d'un peu plus de 1,1 milliard pour l'année 2022, une augmentation de 25 millions de dollars. La Commission des services policiers de Toronto donne le premier feu vert.

Le budget de plus d’un milliard de dollars réclamé par le Service de police de Toronto ne tient pas compte des appels répétés de réduction du financement du corps policier.

Ces demandes se font entendre à Toronto comme ailleurs en Amérique du Nord depuis plus d'un an.

Selon le Service de police de Toronto, cette hausse 24,8 millions de dollars est une modeste augmentation , ce que soutient le maire de Toronto John Tory.

Il s'agit d'une hausse de 2,3 % par rapport au budget de l’année précédente, où aucune hausse n’avait été proposée.

Cette année, aucun poste n'a été sabré et aucun fond n'a été réalloué à des groupes communautaires, malgré les multiples appels pour le faire.

Payer les salaires

Encore une fois en 2022, la grande majorité du budget financera le salaire des policiers.

Le budget va à 90 % aux [employés], nous ne pouvons pas absorber les augmentations de salaire et les pressions inflationnistes tout en continuant d'assurer un service de police efficace , affirme le chef du Service de police de Toronto, James Ramer devant la Commission des services policiers de Toronto.

Salaires en 2022 : 828 889 700 millions de dollars

Salaires en 2021 : 821 816 600 millions de dollars

La police de Toronto estime que près de 829 millions de dollars seront nécessaires cette année pour payer le salaire d'environ 5000 agents en uniforme (68 %) et 2400 employés civils (32 %).

Des agents de la police de Toronto présents lors d'une manifestation à Toronto. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Le budget de 2022 prévoit une augmentation des dépenses liées au salaire d’un peu plus de 7 millions de dollars.

Le chef de police James Ramer explique que 96 % de la hausse du budget, soit 23,4 millions de dollars, servira à répondre aux impacts financiers des conventions collectives .

Pas de nouveaux policiers

Le chef Ramer assure que l'augmentation du budget pour 2022 ne se traduira pas par plus de policiers mis à part l'ajout de 15 employés pour mettre en place les recommandations du rapport sur les enquêtes au sujet des personnes disparues.

Cette initiative coûtera initialement 2,3 millions de dollars, selon le chef Ramer.

Le chef de la police de Toronto, James Ramer, est fier d'étendre le programme de police communautaire de quartier. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Il n'y aura aucun nouveau membre du personnel au Service de police de Toronto au-delà des 15 personnes requises pour amorcer le processus de mise en conformité avec les exigences réglementaires liées à la gestion des enquêtes graves , explique le chef Ramer.

L'examen indépendant de la juge Gloria Epstein avait révélé que la discrimination systémique a occasionné d'importantes lacunes dans la manière dont certaines enquêtes policières, comme celle de l'affaire Bruce McArthur, ont été menées.

Des dizaines de policiers communautaires seront déployés dans les quartiers particulièrement à risque de violence armée cette année. Photo : CBC/Jeremy Cohn

Accroître la confiance du public envers le Service de police de Toronto est notre objectif et nous savons que le chemin de la réforme est continu , lance le chef Ramer.

Or, il y aura plus de policiers dans les quartiers de la Ville principalement touchés par le crime et la violence armée.

« La communauté ne veut pas moins de police, elle veut une police qui fait les choses différemment. » — Une citation de James Ramer, chef du Service de police de Toronto

Le Service de police de Toronto élargira son programme d'agents de quartier et ajoutera entre 50 et 60 policiers dans ces communautés d'ici la fin du printemps.

Le chef James Ramer et le maire de Toronto John Tory affirment que la présence d'agents de quartier est appréciée de plusieurs membres des communautés.

Les résidents se sentent plus à l'aise d'utiliser le parc avec leurs enfants quand les agents de quartier sont sur les lieux , soutient le chef Ramer.

Toutefois, une vingtaine de personnes ont partagé leur mécontentement face au budget de la police lors de présentations de membres du public devant la Commission des services policiers de Toronto, mardi.

Les priorités

En plus de miser sur l'expansion de son programme d'agents communautaires de quartier, le Service de police de Toronto compte se concentrer sur l'application du Code de la route et la formation en santé mentale de davantage de policiers pour mieux répondre aux personnes en situation de crise.

La prévention de la violence armée et des crimes haineux sera aussi priorisée par le corps policier cette année.

Le conseil municipal de Toronto devra voter pour ou contre l'adoption du budget du Service de police de Toronto en février.