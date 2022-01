L’Outaouais devrait recevoir 100 000 tests rapides cette semaine

En entrevue à l’émission Les matins d’ici, le président de l’Association québécoises des pharmaciens propriétaires AQPP , Benoît Morin, assure que l’expérience de la première distribution a été retenue.

On a déployé différentes stratégies par rapport à la première distribution. Plusieurs d’entre nous ont établi des listes d’attente, c’est-à-dire des listes de priorités au cas où les gens appelaient.

Pour cette première livraison d'une grande quantité de tests rapides en 2022, M. Morin demande de la patience.

La distribution, cette semaine, va se faire progressivement, c’est-à-dire qu’on reçoit environ 200 000 trousses par jour, donc évidemment, ça ne se réglera pas pour tout le monde aujourd’hui. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’on en recevra d’autres la semaine prochaine et la semaine suivante. Parallèlement, le gouvernement va procéder à la distribution dans les écoles et dans les garderies aussi, donc c’est, à peu près, 30 millions de tests qui nous attendent dans les prochaines semaines, ce qui est très encourageant.

Benoît Morin est le président de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (archives) Photo : Radio-Canada

De ces trois millions de tests livrés en pharmacie mardi, dans des boîtes de cinq tests - ce qui signifie que quelque 600 000 Québécois pourraient y avoir accès - l’Outaouais devrait recevoir environ 20 000 boîtes cette semaine, évalue M. Morin. En moyenne, chaque pharmacie aura 300 boîtes cette semaine et 300 autres, la suivante, envisage-t-il.

Évidemment, ça va être un peu difficile cette semaine, peut-être aussi au début de la semaine prochaine, donc on demande aux gens d’être patients et surtout de ne pas faire de ligne avant l’ouverture, d’autant que les grands froids s’en viennent. Certaines pharmacies vont n’en recevoir seulement qu’en après-midi, donc c’est pas simple à démarrer. C’est le début de quelque chose.

« Contrairement à la dernière fois où ça a été seulement que quatre ou cinq jours de distribution, là, on prévoit plusieurs semaines, donc les choses devraient rentrer dans l’ordre, mais ce sera progressif. » — Une citation de Benoît Morin, président de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires

Le président de l’Association québécoises des pharmaciens propriétaires AQPP rappelle également de ne pas se présenter en pharmacie pour aller chercher sa trousse en cas de test positif ou de symptômes, mais d’appeler ou d’envoyer quelqu’un à sa place.

Vérifier auprès de sa pharmacie

Pour les autres, la meilleure façon de procéder, c’est de vérifier sur les pages Facebook ou les sites web des pharmacies qui en ont, d’appeler et d’écouter le message téléphonique qui va indiquer comment se fera la distribution, dit-il.

Plusieurs personnes ont déjà reçu une boîte et ne sont pas éligibles au renouvellement de la boîte. Et il y a plusieurs personnes qui sont sur les listes d’attente, mais qui devront attendre l’appel. Si vous êtes inscrits quelque part, au fur et à mesure qu’on reçoit nos trousses, on rappelle les gens en leur disant : "c’est prêt, vous pouvez passer les chercher". Donc ça ne donne rien de communiquer à la pharmacie. Si vous n’êtes pas sur une liste, vérifiez comment la pharmacie va procéder à la distribution.

« Les choses vont se simplifier. Plus on avance, plus la disponibilité des trousses va être grande et plus la distribution va être facile aussi. » — Une citation de Benoît Morin, président de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires

La distribution est prévue d’une trousse par personne et pour la recevoir, il faut présenter sa carte de santé. Ceux qui ont reçu leur trousse au début de la première campagne doivent attendre 30 jours pour en demander une nouvelle.

On a commencé la distribution autour du 23 décembre, donc à partir du 23 janvier, ceux qui ont eu une trousse au départ pourront la renouveler. Mais ce qu’on souhaite évidemment, c’est d’en avoir suffisamment pour que la règle change et qu’on puisse renouveler d’avance ces trousses-là, au besoin, pour les gens qui les ont déjà utilisées. Pour le moment, ce n’est pas possible parce qu’il y a encore une rareté.

Selon lui, une bonne partie de la population va être desservie . Il souhaite à terme pouvoir même proposer des trousses proactivement, ajoute-t-il, pour que tous les gens aient une boîte à la maison avant d’être symptomatiques, qu’ils puissent l’utiliser avant de se déplacer .

C’est un outil qui est très utile, mais il faut l’avoir dans le bon contexte. Et le bon contexte, c’est de l’avoir avant d’être symptomatique.

Rappelons que du côté de l’Ontario, le gouvernement a décidé de privilégier certains secteurs, comme les hôpitaux, les foyers de soins de longue durée, les communautés des Premières Nations, pour distribuer les tests rapides. Le déploiement au grand public est suspendu jusqu’à la mi-janvier.