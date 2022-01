Les élus de la Ville de Sept-Îles encouragent les citoyens à la vaccination

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré et plusieurs conseillers municipaux ont profité de la première séance du conseil municipal de l’année pour encourager la population à se faire vacciner contre la COVID-19.

Devant la flambée des cas et la présence du variant Omicron, Steeve Beaupré a invité les citoyens non vaccinés à réfléchir aux conséquences collectives de leur décision.

La conseillère Charlotte Audette, qui travaille comme vaccinatrice, assure que les personnes qui se présentent pour une première dose seront reçues sans jugement dans les cliniques de vaccination.

On les accueille à bras ouverts et noter que c’est sans jugement qu’on les reçoit. Les gens qui n’ont pas été vaccinés vous pouvez vous présentez à tous moments quand les cliniques sont ouvertes, même si vous n’avez pas de rendez-vous, on va être heureux de vous accueillir. , a-t-elle déclaré lors de la séance du conseil municipal.

Lundi, la santé publique recensait 279 cas actifs de COVID-19 dans la région de Sept-Îles.

Le Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD de Sept-Îles connaît aussi une augmentation des cas chez ses employés, alors qu’un total de six travailleurs sont atteints de la COVID-19.

Avec les informations de Djavan Habel-Thurton