Explosion mortelle à Arvida : la SQ cherche des réponses

En raison de la force de la déflagration, la Sûreté du Québec SQ voulait s’assurer que le bâtiment de la rue Dubose était sécuritaire et qu’il ne risquait pas de s’écrouler sur les personnes qui avaient à entrer à l’intérieur.

L’enquête se poursuit aujourd’hui dans l’espoir d’en apprendre davantage sur ce qui a causé le drame.

On peut déjà pratiquement exclure l’explosion d’un appareil domestique. Il y a quelque chose qui a fait en sorte de créer une telle déflagration. On peut penser à des explosifs bien évidemment, mais ce n’est encore qu’une hypothèse, a mentionné le porte-parole de la Sûreté du Québec SQ , Hugues Beaulieu, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Un périmètre de sécurité a été établi autour de la maison lundi. Photo : Radio-Canada

Les membres du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale vont poursuivre leur analyse sur place en cours de journée et tenteront d’identifier plus formellement l’origine de la déflagration. ‘’Généralement, avec les projections, les spécialistes sont capables de se faire une tête assez rapidement’’, explique Hugues Beaulieu.

Les enquêteurs doivent aussi rencontrer toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans cette affaire pour faire la lumière sur les événements.