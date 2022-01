Un incendie ravage une entreprise de Victoriaville

Le brasier s'est déclaré vers 21h lundi soir. Tous les pompiers du Service de sécurité incendie de Victoriaville [se sont déplacés] sur place. Des collègues de municipalités environnantes sont également venus prêter main forte , indique la Ville de Victoriaville sur sa page Facebook.

Mardi matin, l'incendie était toujours en cours, bien que sous contrôle, et des pompiers combattaient encore le brasier.

Des photos partagées sur les réseaux sociaux montrent un important panache de fumée émanant du site de l'entreprise. Photo : Ville de Victoriaville

La Sûreté du Québec indique qu'il n'y aurait aucun blessé. Les autorités ont procédé à des évacuations préventives en raison de la proximité de l'usine avec un quartier résidentiel.

Hydro-Québec a procédé à des coupures de courant dans le but de faciliter le travail des sapeurs. Les clients touchés ont retrouvé le service au cours des dernières heures.

Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incendie.

Pièces Fontaine, une entreprise spécialisée dans la vente et le recyclage de véhicules accidentés et réparés, embauche entre 11 et 25 employés selon le Registre des entreprises du Québec.