Les travailleurs de la santé symptomatiques d’Ottawa pourraient être appelés en renfort

Les plus grands hôpitaux d'Ottawa annoncent qu’ils pourraient faire appel à des travailleurs de la santé symptomatiques positifs à la COVID-19 en cas de besoin. Une décision politique qui dépasse la région d’Ottawa et qui s’étend à travers tout le continent en raison de la virulence de la vague d'Omicron, selon les experts.

Une note interne de l'Hôpital d'Ottawa datée du 5 janvier décrit le processus décisionnel concernant un éventuel retour au travail du personnel de la santé qui aurait été exposé ou aurait la COVID-19.

L'Hôpital indique qu’en cas de situation opérationnelle critique , les travailleurs testés positifs pourraient être appelés à revenir travailler, qu'ils soient symptomatiques ou pas.

La décision sera prise au cas par cas, et nécessitera pour les personnes de retour au travail dans ces circonstances de s’auto-isoler au travail , c’est-à-dire de se faire tester quotidiennement et de s'isoler au travail et en dehors, en prenant leurs repas et leurs pauses loin de leurs collègues et de leur famille, de se rendre au travail et d’en revenir dans un véhicule privé ou de porter un équipement de protection individuelle dans les transports en commun et de rester à deux mètres de tout le monde sauf lorsqu’elles donnent des soins directs .

L'auto-isolement au travail n'est pas une option de dotation et ne devrait être utilisé qu'en dernier recours, lorsqu'il existe un risque évident pour les soins aux patients (c'est-à-dire que le risque d’une absence de personnel est plus élevé que le risque d'exposer potentiellement les patients) , indique le document .

Les infirmières à qui CBC a parlé s’inquiètent de cette décision qui pourrait faire courir un risque d’infection à des patients vulnérables, si elle devenait réalité.

Cela va à l'encontre de tout ce que nous faisons comme infirmières , a réagi une infirmière de l'Hôpital d'Ottawa, que CBC a accepté de ne pas nommer parce qu'elle craignait que son travail ne soit menacé si elle parlait en public.

Tout notre travail consiste à protéger le public et nous ne pouvons plus le faire… Nous ne pouvons pas prendre soin des patients en toute sécurité. Nous allons juste nous présenter au travail et ce sera comme à la roulette.

Le campus Civic de l'Hôpital d'Ottawa (archives) Photo : Radio-Canada / CBC

Depuis la semaine dernière, des centaines de travailleurs de la santé d'Ottawa sont en arrêt maladie en raison d'infections ou d'exposition à la COVID-19. L'Hôpital a déclaré que 125 membres de son personnel ont dû s’absenter du travail en raison d’un test positif à la COVID-19.

Je ne sais pas si je pourrais vivre avec l’idée d’avoir contaminé quelqu’un, s'il je m'occupais d'eux, qu’ils tombaient malades, puis qu’ils finissaient en soins intensifs , a expliqué cette infirmière. Je ne sais pas si je voudrais continuer d’exercer mon métier après ça.

Les travailleurs de la santé interrogés se questionnent également sur la protection juridique dont ils bénéficieraient s'ils infectaient un patient pendant qu'ils travaillaient.

Uniquement dans des circonstances exceptionnelles , disent les hôpitaux

Dans un courriel, un porte-parole de l'Hôpital d'Ottawa écrit qu’une telle mesure ne sera appliquée que dans des circonstances exceptionnelles lorsque le risque pour le patient de ne pas avoir accès à un travailleur de la santé est plus grand que le risque que le travailleur infecté l'expose à la COVID-19.

Il est important de noter que l'Hôpital d'Ottawa n'a pas eu à faire revenir de personnel positif à la COVID-19 , précise le porte-parole.

CBC a contacté tous les grands hôpitaux d'Ottawa pour leur demander si une politique similaire était en vigueur chez eux.

Un porte-parole de l'Hôpital Montfort a déclaré avoir également des mesures en place pour permettre au personnel positif à la COVID-19 d'être rappelé au travail , mais ne pas y avoir encore eu recours.

Cela dit, si cela devient nécessaire pour maintenir des activités essentielles, c'est une démarche qui pourrait être envisagée , indique l'Hôpital par courriel.

L'Hôpital Montfort a une politique similaire (archives). Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Les hôpitaux Queensway Carleton, le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario CHEO et Bruyère ont confirmé avoir également une politique similaire.

Rappelons que cette mesure est en vigueur au Québec depuis fin décembre, bien qu’en Outaouais, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais indiquait récemment ne pas avoir eu besoin d’y avoir recours pour le moment.

De l'autre côté de la frontière, le personnel de santé aux États-Unis qui est atteint de la COVID-19 et qui a des symptômes de rhume légers est également autorisé à travailler, après la mise à jour des directives du Center for Disease Control, à la fin du mois dernier, afin d'atténuer la pénurie de personnel en pleine vague Omicron.

Une politique inhabituelle , mais nécessaire, selon un expert

Tout cela est tellement nouveau , réagit Doug Angus, spécialiste dans le domaine de l'économie de la santé et de la politique en matière de santé et professeur émérite de l'Université d'Ottawa.

Pour lui, ces politiques sans précédent dans le système de santé s’expliquent par la pandémie de COVID-19. Il ne voit pas d'autre solution à court terme si les hôpitaux ne peuvent fournir de soins en raison d'une pénurie de personnel.

Ce n'est pas normal. Mais la situation est survenue uniquement par nécessité absolue , analyse-t-il. C'est le classique "entre le marteau et l'enclume" et je pense que le système de santé... essaie de faire de son mieux.

M. Angus a déclaré que, alors que les hôpitaux envisagent désormais de faire appel à des travailleurs malades, ils doivent absolument fournir le meilleur équipement à porter et utiliser afin que les risques de transmettre la COVID-19 soient le plus bas possible.

Ce n'est pas à 100 % infaillible, mais, dans les circonstances, c'est un risque qu'il faut prendre.

Les travailleurs devront bénéficier des meilleurs équipements pour se protéger et protéger les patients, selon un expert (archives). Photo : (Jonathan Hayward/Canadian Press)

Susy Hota, directrice médicale du contrôle de la prévention des infections au Réseau universitaire de santé de Toronto, affirme que ces politiques ne sont pas propres aux hôpitaux d'Ottawa, mais sont des interventions de crise susceptibles d'être mises en œuvre dans tous les hôpitaux du pays.

La situation est assez désastreuse , a-t-elle réagi, remarquant que des mesures autrefois théoriques et seulement sur papier deviennent aujourd’hui réalité.

Mme Hota prévient toutefois que l’absence de travailleurs de la santé dans les hôpitaux pourrait faire courir un risque plus élevé que la transmission.

Il s'agit vraiment de peser le pour et le contre d’une pratique qui semble un peu inhabituelle par rapport à l'alternative de ne pas avoir de personnes au travail pour soigner des patients qui en ont besoin, ce qui est probablement le plus grand risque de ce scénario , a-t-elle analysé.

Bien que cela puisse sembler peut-être inquiétant à certains égards pour les gens, et un peu choquant, je pense que nous devons tous reconnaître la réalité dans laquelle nous nous trouvons et comment ces [décisions] ne sont pas prises à la légère.

Une mauvaise solution de fortune , selon le syndicat

Infirmière à l'Hôpital d'Ottawa et présidente de l'unité de négociation locale de l'Association des infirmières et infirmiers de l'Ontario (AIIO), Rachel Muir dit connaître déjà une poignée d'infirmières qui travaillent en auto-isolement en raison de leur exposition à la COVID-19.

L'auto-isolement au travail est une mauvaise solution de fortune à une situation critique dans laquelle nous n'aurions jamais dû être si les gens nous avaient écoutés , a-t-elle dit.

« Nous avons un problème. » — Une citation de Rachel Muir, infirmière à l'Hôpital d'Ottawa et présidente de l'unité de négociation locale de l'Association des infirmières et infirmiers de l'Ontario

Bien qu'aucun grief n'ait été déposé concernant l'auto-isolement au travail, Mme Muir indique que le problème était sur son radar. Elle s'inquiète de l'impact sur les infirmières de travailler en étant malades.

Personnellement, je n'aime pas ça. Je n'aime pas le fait que nous en soyons arrivés à ce point, et tout cela revient au fait que nous manquons constamment de personnel.

Une politique conforme aux lignes directrices de la province

Dans une directive du gouvernement de l'Ontario publiée le 30 décembre, la province décrit plusieurs scénarios de retour au travail accéléré pour le personnel de la santé en cas de pénurie.

Le personnel qui est cas (c'est-à-dire qui a été testé positif ou qui est symptomatique) ne devrait être pris en compte [pour un retour au travail] que dans une situation critique de pénurie de personnel , y indique le gouvernement.

Le plus petit nombre possible de travailleurs de la santé exposés à haut risque devrait être renvoyé au travail pour permettre la continuité des activités.

Le gouvernement juge que dans cette situation, le personnel de santé qui est symptomatique ou dont le test est positif, mais qui est asymptomatique, peut retourner sous isolement au travail, avec, entre autres, comme exigences, d’être complètement vacciné, et de porter des masques N95 en tout temps au travail.

Ces travailleurs devraient également éviter de travailler avec des patients immunodéprimés, selon la province.

Au moment de publier cet article, le ministère de la Santé n’avait pas répondu aux demandes de précisions de CBC.

Avec les informations de Priscilla Ki Sun Hwang, CBC