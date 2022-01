Un Ontarien a tenté d’escroquer la ville de Bridgewater en N.-É. pour 500 000 $

Ayoola Ajibade était accusé de s’être fait passer pour un représentant de l’entreprise néo-écossaise Dexter Construction. Il a persuadé la ville d’effectuer un virement électronique de plus de 490 000 $ à une succursale de la Banque Scotia à Brampton.

Selon une décision rendue par la Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse lundi, le plan d’Ayoola Ajibade a déraillé lorsqu’il a demandé à la banque que celle-ci effectue un virement de 180 000 $ vers la Chine.

La banque a interrompu le transfert d’argent et a lancé une enquête. L’institution financière a ensuite communiqué avec la ville de Bridgewater et la compagnie Dexter Construction et a confirmé que le compte bancaire de l’individu n’avait aucun lien avec la compagnie néo-écossaise.

Ayoola Ajibade s’est défendu lui-même en cours. Il a affirmé qu’il a été approché par un homme nommé Andrew du Nigeria, qu’il ne connaissait pas, et qui lui avait demandé d’aider un ami à acheter une entreprise.

L’accusé a déclaré que c’est Andrew qui lui avait demandé de transférer 180 000$ en Chine pour l’aider à acheter de l’équipement.

Le juge de la Cour provinciale, Paul Scovil, a déclaré qu’il ne croyait pas l’histoire de M. Ajibade.

Ce tribunal ne le trouve pas crédible du tout , a dit le juge.

Le procureur de la Couronne, Keavin-Mathieu Gallant Finnerty, a décrit la situation comme une fraude à grande échelle. Cet acte frauduleux a fait courir à toute la communauté le risque de subir d'importantes pertes financières. La Couronne est satisfaite de l'issue de cette affaire , a-t-il déclaré.

Ayoola Ajibade connaîtra sa sentence à une date ultérieure.

La ville de Bridgewater a pu récupérer l’argent qu’elle avait transféré par erreur dans le compte bancaire de M. Ajibade.

D’après un reportage de CBC