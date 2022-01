Une exemption permettant d’aller au gym suscite encore des questions à Ottawa

Il reste à voir si ces exemptions sont utilisées conformément aux dispositions du décret provincial.

À la suite de l’entrée en vigueur des règlements provinciaux le 5 janvier, les Services des règlements municipaux ont reçu 42 demandes de service en lien avec des installations de conditionnement physique , a indiqué le directeur des Services des règlements municipaux, Roger Chapman, dans une déclaration écrite transmise à Radio-Canada lundi.

Afin d’assurer la sécurité des agents et de ne pas entraver la collecte d’éléments de preuve, nous ne pouvons pas pour le moment en révéler les résultats , a-t-il ajouté.

Par le passé, cette même exemption permettant à certaines personnes de fréquenter les salles d'entraînement avait aussi entraîné des plaintes, avait rapporté le conseiller municipal du quartier Rideau-Vanier, Mathieu Fleury.

Lundi, l’élu a dit comprendre que des citoyens soulèvent des questions sur de possibles abus. C'est inquiétant quand les gens essaient de déjouer un système. [...] On demande aux gens [fatigués de la pandémie] d'utiliser une approche non individuelle, mais collective , a-t-il soutenu en entrevue.

Il faut se rappeler qu'on est tous ensemble là-dedans. Si quelqu'un enfreint les règlements, il y a des conséquences, puis les conséquences [peuvent concerner la] santé individuelle , a-t-il poursuivi.

Les propriétaires de plusieurs gyms Anytime Fitness assurent que toutes les personnes qui fréquentent leurs quelques installations qui sont demeurées ouvertes à Ottawa présentent un billet du médecin, en bonne et due forme.

Nous voyons des gens dans la communauté qui ont vraiment besoin de s'entraîner pour leur handicap. Ce sont [ces personnes] qui se procurent le billet médical dont ils ont besoin , a affirmé Jeff Christison.

Il a indiqué qu’entre 5 % et 10 % de la clientèle qui fréquente habituellement ses installations s’y rend toujours à l’heure actuelle. Certains sont des Gatinois.

Le propriétaire a précisé que les mesures sanitaires telles que le port du masque et la distanciation physique continuent d’être respectées.

Ramy El Ahmar, directeur général et copropriétaire du gym Anytime Fitness à Hull Photo : Radio-Canada

Son collègue Ramy El Ahmar, qui est directeur général de la section Québec d’Anytime Fitness, reconnaît que les vérifications de billets de médecin qui peuvent être faites dans les centre de conditionnement physique ne peuvent être approfondies.

En entrevue, il a souligné que ce type de document contient des renseignements personnels.

On n’est pas vraiment des médecins pour savoir qui peut avoir le droit ou pas. Si on voit que c’est une note médicale d'une clinique existante et [avec signature d']un docteur, pour nous c'est suffisant , a-t-il conclu.

Avec les informations d'Ismaël Sy