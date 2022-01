Le Dr Horacio Arruda a remis sa démission

Le principal intéressé a offert lundi sa démission au premier ministre François Legault, qui l'a acceptée. La nouvelle, d'abord annoncée par TVA et La Presse, a été confirmée par Radio-Canada.

Le Dr Arruda quitte le navire alors que la pandémie de COVID-19 est en pleine recrudescence.

L'étoile de celui qui avait d'abord su rassurer le public, lors de la première vague, avait beaucoup pâli ces derniers temps. Sa gestion a d'ailleurs été critiquée dans la foulée de la déferlante du variant Omicron du coronavirus.

Les propos récents tenus sur la crédibilité de nos avis et sur notre rigueur scientifique causent sans doute une certaine érosion de l’adhésion de la population , écrit le Dr Arruda dans sa lettre de démission.

Dans un tel contexte, j’estime approprié de vous offrir la possibilité de me remplacer avant l’échéance du terme de mon mandat, du moins à titre de DNSP [directeur national de santé publique] , explique celui qui est aussi, de par ses fonctions, sous-ministre adjoint du ministère de la Santé et des Services sociaux.

En poste depuis 2012, le Dr Arruda avait été reconduit dans ses fonctions pour trois ans en juin 2020.

Selon nos informations, son successeur est déjà tout trouvé. Le nouveau directeur de santé publique du Québec sera le Dr Luc Boileau, qui est actuellement président-directeur général de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS).

Le Dr Luc Boileau a aussi été président-directeur général de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) d’octobre 2008 à janvier 2015. Photo : LinkedIn / Luc Boileau

La nomination du Dr Boileau devrait être confirmée à 13 h demain après-midi par François Legault, qui demeure pour l'instant avare de commentaires.

Questionné sur le sujet lors d'une conférence de presse le 30 décembre dernier, le premier ministre avait estimé que le Dr Arruda était toujours la bonne personne pour diriger la santé publique.

Moi je pense qu'on a des bons avis qui sont donnés, des bonnes discussions avec le Dr Arruda, avec les deux instituts qu'on rencontre une fois par semaine, donc je pense qu'on a toute l'expertise nécessaire pour prendre les meilleures décisions , avait-il déclaré, alors que le principal intéressé se trouvait à ses côtés.

Depuis 22 mois, c'est arrivé souvent que d'autres juridictions, d'autres États, nous ont suivis, mais une semaine ou deux semaines plus tard, donc je pense qu'on est en avant de la parade et c'est important de rester comme ça, et c'est entre autres grâce au Dr Arruda , avait ajouté M. Legault.

L'opposition salue le départ du Dr Arruda

Le Dr Arruda a longtemps servi les Québécois. Les deux dernières années de pandémie ont été charnières. Elles l'auront forcé à mettre de côté sa vie ainsi que sa famille pour nous tous et pour cela, on l'en remercie. François Legault cherchera fort probablement à lui faire porter l'odieux de la situation actuelle. Or, le départ du Dr Arruda ne réglera rien. Les décisions sont prises par le premier ministre et doivent être fondées sur la science et non les sondages et son intuition. – Dominique Anglade, cheffe du PLQ

Merci au Dr Horacio Arruda pour ses longues années de dévouement envers notre appareil de santé publique, trop longtemps négligé et sous-financé. Tout au long de cette pandémie, il a servi le Québec avec sincérité. C’est le gouvernement de la CAQ qui a pris les décisions. – Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole et chef parlementaire de QS

Le Dr Arruda s’est sacrifié pour les mauvaises décisions du gouvernement, mais le problème structurel demeure : il y a dans la cellule de crise un seul scientifique pour 15 spécialistes de la politique et des communications au service des décisions politiques de François Legault. Le Dr Arruda a été placé devant une crise sanitaire inédite et dans une cellule de crise où son indépendance et sa marge de manœuvre étaient loin d’être évidentes. Dans des circonstances très difficiles, il a donné le meilleur de lui-même, et il faut l’en remercier. – Paul St-Pierre Plamondon, chef du PQ

Plus de détails suivront.