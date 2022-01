Manque de personnel en éducation : les retraités autorisés à travailler davantage

Les écoles sont fermées au moins jusqu’au 17 janvier. Le gouvernement n'a pas encore confirmé si le retour en classe se fera bien ce jour-là.

Dans une déclaration écrite lundi, le ministre de l'Éducation, Steven Lecce, a déclaré que la nouvelle entente avec la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, qui permet aux retraités d'être réemployés pendant 95 jours au lieu de 50, facilitera le retour éventuel à l'école en personne.

Nous avons besoin de personnel pour continuer à offrir un apprentissage à distance en direct dirigé par des enseignants et pour assurer le fonctionnement sécuritaire de nos écoles lorsque les élèves retourneront à l'apprentissage en personne , a déclaré M. Lecce.

Il a noté dans son commentaire écrit que les conseils scolaires étaient touchés par des pénuries de personnel même avant que le variant Omicron ne fasse grimper les taux d’absentéisme.

La règle des 95 jours sera en vigueur jusqu'à la fin du mois de juin.

Lorsqu’il a annoncé que les écoles resteraient fermées, le premier ministre Doug Ford a précisé que la possible pénurie de main-d’oeuvre causée par les règles d’isolement pour ceux qui contractent la COVID-19 avait pesé dans la balance.

Les enseignants, les directeurs et les directeurs adjoints à la retraite pourront donc travailler un total de 95 jours dans le système scolaire public sans que leur pension n’en soit affectée.

La Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario a abordé l'entente dans une déclaration écrite le 31 décembre - plus d'une semaine avant que le gouvernement n'annonce le changement - en soulignant qu'elle ne s'attend pas à ce que de nombreux retraités soient intéressés à travailler dans le contexte actuel , mais que le changement leur permettra de travailler plus de jours s'ils le désirent.

Le syndicat a ajouté que des mesures de santé et de sécurité plus robustes , y compris la distanciation sociale, des tests de dépistage réguliers, des classes plus petites et des masques appropriés pour le personnel et les élèves, encourageraient également les nouveaux diplômés et les enseignants occasionnels existants à se rendre disponibles , ce qui serait préférable, selon eux, à recourir à des retraités supplémentaires (dont l'âge moyen est de 72 ans) pour combler d'une manière ou d'une autre tout vide, compte tenu de l'environnement actuel .

Le gouvernement a commencé à envoyer des masques N95 pour les travailleurs de l'éducation aux conseils scolaires et aux centres de garde d'enfants; l’envoi devrait être complété dans les prochains jours , selon un porte-parole du ministère de l’Éducation.

Avec les informations de La Presse canadienne