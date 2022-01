Hausse d’accidents observée sur les routes glacées de Winnipeg

La grande majorité des appels, chez le remorqueur Dr. Hook Towing, proviennent de gens dont les véhicules sont restés coincés après avoir dérapé sur la route, dans des fossés ou dans des bancs de neige.

On a été très occupé ces derniers jours avec les routes dans cet état , lance Raheem Tiamiyu, un représentant du service à la clientèle de l’entreprise.

Même son de cloche du côté de Champion Towing qui indique recevoir plus de 100 appels par jour.

C’est intense depuis deux ou trois semaines , raconte Tahsina Oyshy.

Au moins une dizaine de collisions ont été signalées au centre de gestion des transports de la Ville de Winnipeg de 6 h à 13 h lundi.

Le téléphone sonne aussi régulièrement chez Penner Auto Body.

Le directeur Dan Roller affirme que les demandes d’indemnisation ont augmenté de manière significative pour le début de l’année. Les gens lui parlent de l’état des routes et des défis de changement de voie sur la couche de neige ondulée.

Les sillons sont un peu plus larges qu’à l’accoutumée et les gens ne savent pas très bien comment s’y prendre , souligne-t-il, comparant l’expérience à celle d’un bateau qui traverse une vague.

Il explique qu’une fois que la roue frappe ces sillons, la voiture a tendance à vouloir déraper et c’est facile en perdre le contrôle.

Le porte-parole du Service des travaux publics de la Ville de Winnipeg, Ken Allen, espère que le problème sera bientôt réglé. Les températures glaciales ont empêché les équipes de racler convenablement jusqu’à la chaussée comme elles le feraient normalement.

En raison des conditions météorologiques extrêmement froides des derniers jours, le déneigement des routes principales, des lignes d’autobus et des rues secondaires l’a été à l’aide de chasse-neige , déclare M. Allen par courriel.

Mardi et mercredi, Environnement Canada prévoit une température maximale de -2 °C à Winnipeg et de -8 °C respectivement.

« Avec les températures plus chaudes attendues, nous allons passer les niveleuses pour nous permettre de nous rapprocher de la chaussée et de briser plus efficacement la glace accumulée et la neige compactée »