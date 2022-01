La Maison Parenfant de Gaspé ouvre une maison de périnatalité

Les familles de Gaspé profiteront d'une équipe de professionnels composée de trois médecins qui exercent comme accoucheurs à l'hôpital, d'une infirmière praticienne spécialisée, d'une intervenante du réseau de la santé et de plusieurs accompagnantes à la naissance.

Les locaux ont été réaménagés pour offrir des suivis de grossesse. À tour de rôle, nos professionnels de la santé viennent rencontrer les personnes enceintes et leur partenaire , détaille Valérie Allard, qui porte le projet.

D'après elle, le manque de clinique à Gaspé était devenu problématique. Il y avait l'enjeu de rendre accessibles les suivis de grossesse à Gaspé. On avait ce problème de clinique et il fallait combler le besoin. Les familles devaient se rendre à Rivière-au-Renard , précise-t-elle.

L'organisme communautaire qui démarre ce nouveau projet veut offrir aux familles un environnement moins médicalisé.

On essaye de faire de la périnatalité autrement , indique Valérie Allard. Le contexte en organisme communautaire est un milieu assez décontracté et le ministre a considéré que c'était un beau milieu pour offrir des activités , conclut-elle.

C'est en effet à la suite d'un appel à projets, lancé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, que l'initiative, portée par l'organisme de Gaspé et un comité de citoyens, a trouvé un soutien.

La Maison Parenfant complète ainsi son offre de services en périnatalité. Elle offrait déjà une halte-garderie, des rencontres prénatales, des préparations à l'accouchement.

« On veut tricoter autour de ces femmes et leur offrir des services les plus personnalisés. »