Les travaux de raccordement du boulevard Cavendish devront attendre 2027

Le parti Projet Montréal s'est déjà opposé au raccordement du boulevard pour ne pas ajouter de voies de circulation dans ce secteur déjà congestionné près de l'autoroute Décarie et de l'autoroute 40. La chef du parti et mairesse Valérie Plante est maintenant favorable à un projet axé sur le transport collectif et actif soumis au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE).

On va entrer en avant-projet préliminaire et on va faire en même temps les études d'impact environnemental pour aller en avant-projet définitif en 2024-2025 , explique la directrice de la mobilité à la Ville de Montréal, Valérie Gagnon. Puis, en plans et devis, nous visons 2025 et 2026, et les travaux autour de 2027.

Le maire de l'arrondissement de Saint-Laurent et membre de l’opposition officielle, Alan DeSousa, a du mal à s’expliquer d’aussi longs délais compte tenu du consensus existant, selon lui.

On est tous d'accord sur le projet vert inspiré par un corridor de biodiversité, on est tous d'accord pour intégrer le tramway, énumère-t-il. Ça ne prend pas des années, des décennies, pour réaliser des projets.

Le maire DeSousa s'interroge aussi sur les faibles sommes prévues par la Ville dans les prochaines années pour cet ambitieux projet. La Ville, de son côté, précise compter sur l'aide financière de Québec.

