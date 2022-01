Le seconde main toujours en vogue

Plus écologique et surtout moins cher, l'engouement pour le marché d'occasion gagne encore du terrain. Les dons, tout comme les ventes, explosent au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Dans les commerces de seconde main, les propriétaires remarquent à quel point la clientèle a rajeuni.

Bien qu'on aide encore les personnes à faible revenu, précise le directeur général de la Maison de quartier de Jonquière, Mario Gagnon. On a une clientèle qui se diversifie, une clientèle jeune. [...] On a déménagé nos activités dans un nouveau bâtiment. Ça a créé un engouement. Ça nous a permis d'attirer une nouvelle clientèle, plus diversifiée.

Le constat est le même dans les friperies du groupe Coderr. On a beaucoup d'étudiants du secondaire, cégep et université , mentionne le directeur Guy Larouche.

La friperie du Groupe Coderr est située tout près de la Friprix qui a pignon sur rue depuis plusieurs années à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada

Dans ces friperies, la clientèle et les dons ont augmenté d'environ 15 % entre 2020 et 2021.

Le groupe Coderr a reçu jusqu'à 1000 dons par jour, alors que la moyenne actuelle est de 250 dons par jour. Un don étant un sac rempli de vêtements ou d’objets usagés.

Articles plus abordables

La volonté de consommer de façon plus durable explique l'engouement pour ce marché, mais aussi le fait que les articles sont à des prix bien plus abordables, selon la professeure au département des sciences économiques et administratives à l'Université du Québec à Chicoutimi UQAC , Myriam Ertz. Avec la pandémie, ça s'est accru, car les consommateurs étaient sous un stress financier pendant une certaine période.

Il y a une conscience sociale qui s'est développée de donner une seconde vie à des trucs qu’habituellement nous aurions jetés , ajoute Guy Larouche à ce sujet.

La professeure spécialisée en marketing responsable soutient qu'au cours des 10 dernières années, les friperies ont aussi bonifié leurs stratégies de vente. Les produits sont bien présentés en magasins, de la musique joue continuellement dans les boutiques. Selon elle, un travail colossal a été réalisé pour rendre l'usagé aussi attirant que le neuf.

Émergence du commerce en ligne

Les friperies en ligne et les sites de revente ont aussi considérablement progressé.

Quand il y a une tendance à la hausse d'un certain marché, ça attire la concurrence. On vit avec ces lois du marché là. [...] Soit les ventes par Internet, les échanges, on fait face à ce genre de concurrence-là. Effectivement, on en tient compte , précise alors Mario Gagnon de la Maison de quartier de Jonquière.

Cette tendance du seconde main est loin de s’essouffler selon Myriam Ertz. D’après la professeure, on pourrait assister à un renversement d’ici 10 ans, à tel point que les ventes de seconde main seront plus importantes que celles de première main.

Il y a un bon côté à ça, mais après il faut aussi réfléchir à ce que ça peut avoir comme impact pour le tissu économique qui est basé sur une production de masse et une vente de masse , conclut-elle.

À voir : L'économie de seconde main

Selon un reportage de Laurie Gobeil