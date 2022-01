Une rentrée des classes sans encombre, malgré le variant Omicron

Devant l’École Sainte-Marguerite-Bourgeoys, à Calgary, Guillaume Bédard est venu déposer ses deux filles pour la rentrée des classes. On se sent très bien, les enfants veulent revoir leurs amis, on veut retourner en classe et reprendre la lecture et les mathématiques , affirme-t-il.

Je pense qu’on est tous contents. On a eu de belles vacances, pas aussi reposantes qu’on le souhaitait, car on a été en isolement avec d’autres familles pendant le temps des Fêtes, mais on est de retour!

Même son de cloche du côté de Léane Mercier-Tardif, de Calgary. Elle admet que son niveau d’anxiété face à ce retour en classe n’est pas aussi élevé que chez d’autres parents, car sa famille a contracté la COVID-19 pendant la pause hivernale.

C’est le fun que les enfants soient avec leurs amis, à l’école, et que les choses soient un peu normales [...] mais je sais que ce n’est pas le cas pour tout le monde , raconte-t-elle.

Des mesures strictes pour tous

La propagation fulgurante du variant Omicron a entraîné le report de la rentrée d’une semaine pour laisser le temps aux conseils scolaires de se préparer.

Les mesures sanitaires déjà existantes ont été resserrées dans les établissements scolaires, comme celui de l'École Sainte-Marguerite-Bourgeoys, selon son directeur, Jean-François Ouellet.

La première chose qu’on a faite ce matin avec tous les élèves quand ils sont arrivés, dit-il, c’est de faire une rencontre virtuelle [...] pour que le même message soit distribué partout.

Un élément important a été que le masque sera obligatoire en tout temps, pour tous les élèves et tout le personnel , précise-t-il.

« C'est un stress, c'est normal, mais je pense qu'on va y arriver. Il faut se tenir les coudes serrés. » — Une citation de Jean-François Ouellet, directeur de l'École Sainte-Marguerite-Bourgeoys

Les tests de dépistage rapides tardent à arriver

Les grands absents de cette rentrée scolaire sont, pour l’École Sainte-Marguerite-Bourgeoys et le Conseil scolaire Centre-Est (CSCE), les tests de dépistages rapides promis par le gouvernement albertain la semaine dernière.

Je ne crois pas qu’il y en a beaucoup qui se sont rendus dans les écoles en province. On nous a dit qu’on allait les recevoir cette semaine , explique la directrice générale du Conseil scolaire Centre-Est CSCE , Dolorèse Nolette.

Dès que nous les recevrons, nous les distribuerons dans nos écoles.

Par ailleurs, elle souligne que les écoles remettront ensuite les tests de dépistage rapide aux familles pour qu'elles puissent tester leurs enfants au besoin.

Devant l’importance du port du masque en cette rentrée, ce retard de livraison du gouvernement inquiète Dolorèse Nolette : On va vraiment souhaiter que les masques de qualité médicale nous arrivent le plus rapidement possible.

Jean-François Ouellet les attend aussi, mais estime qu’il peut encore patienter. Le Conseil scolaire FrancoSud en avait distribué dans son établissement auparavant.

Avec les informations de Charlotte Dumoulin