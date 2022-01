Le CIUSSS MCQ passe au palier maximal de délestage

Le point de bascule a été le nombre grandissant de secteurs qui sont passés au palier 4 de délestage dans le réseau de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Le CIUSSS MCQ indique toutefois que les chirurgies sont maintenues au palier 3.

La situation évolue rapidement et nous sommes contraints d’ajuster nos services et les soins offerts à la population. Nous sommes très sensibles au fait que des usagers peuvent être impactés par nos décisions liées au délestage et c’est pourquoi la direction et nos experts s’assurent de suivre attentivement la situation quotidiennement pour maintenir nos services essentiels et limiter les impacts pour la population , écrit dans un courriel une porte-parole du CIUSSS MCQ, Catherine Bergeron.

Le CIUSSS MCQ indique vouloir préserver certains prioritaires. Il est notamment question des urgences, des soins intensifs, de la vaccination, des soins dans les CHSLD, de la protection de la jeunesse, des chirurgies urgentes, semi-urgentes et oncologiques, de l'obstétrique, de l’oncologie et des soins liés à la COVID-19.

