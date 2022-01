Le NPD propose son plan pour un retour sécuritaire à l’école au Manitoba

Le Nouveau Parti démocratique NPD a présenté ses propositions lundi, dans le cadre d’une conférence de presse afin que les enfants retournent en classe en toute sécurité , a indiqué le chef du parti, Wab Kinew.

Le gouvernement devrait se concentrer à faire tout ce qui est possible pour aider les enfants à réussir à la maison et à l’école, mais les progressistes-conservateurs font passer leur destin politique avant les familles manitobaines , a-t-il poursuivi.

M. Kinew suggère à la province de créer une prestation, d’un minimum de 500 $ par enfant, afin d’aider les familles à couvrir les frais liés à l’apprentissage à distance. Selon lui, ces sommes aideraient les élèves à se procurer de l’équipement technologique.

Le chef du Nouveau Parti démocratique du Manitoba, Wab Kinew, lors d'une conférence de presse le 10 janvier 2022. Photo : Radio-Canada

Quels que soient les besoins des familles pour traverser cette période d’apprentissage à distance avant de retourner en classe, nous pensons qu’il est important que le gouvernement soit là pour les aider , a-t-il soutenu.

Il a ajouté que les élèves pourraient avoir à reprendre l’apprentissage à distance une nouvelle fois, selon l’évolution de la situation épidémiologique.

Lors de la reprise des classes en personne, prévue le 17 janvier, le Nouveau Parti démocratique NPD aimerait que les progressistes-conservateurs aient adopté les mesures suivantes :

Augmentation des réserves de tests rapides et de masques

Instauration d'une prestation d’un minimum de 500 $ par enfant pour l'achat d'équipement technologique

Augmentation des sommes consacrées à la modernisation des écoles, notamment à l'amélioration des systèmes de ventilation dans les classes

Création d'une base de données publique pour les résultats des tests rapides, ainsi que sur les infections afin que les parents puissent évaluer le risque pour leurs enfants

Augmentation des sommes consacrées aux écoles afin d’offrir des indemnités de maladie, d’embaucher davantage de conseillers en santé mentale et d’enseignants suppléants

Nous pensons que c’est un bon plan, un plan qui reconnaît que la pandémie de COVID-19 ne se terminera pas en une semaine , a lancé le porte-parole du Nouveau Parti démocratique NPD en matière d’éducation, Nello Altomare, lors de la conférence de presse.

La semaine dernière, le ministre de l’Éducation,, Cliff Cullen, a annoncé le report du retour en classe en présentiel au 17 janvier, alors qu’elle avait été déplacée une première fois au 10 janvier.

Par courriel, Cliff Cullen a réagi au plan proposé par le NPD. Il affirme que depuis le début de la pandémie, les divisions scolaires ont été capables de fournir du matériel informatique aux élèves.

Il rappelle que la province a distribué 500 000 trousses de tests rapides pour les élèves de la maternelle à la 6e année et que les employés non vaccinés sont testés

Le gouvernement s’engage à continuer de fournir les écoles en équipement de protection personnel, promet-il.

La semaine dernière M. Cullen a fait savoir que la province avait commandé cinq millions de masques pour ses écoles, à recevoir dans les deux prochains mois.

Il indique que la province a établi un fonds de 6,8 millions de dollars pour la ventilation, en plus d’avoir injecté 45 millions de dollars pour couvrir les dépenses reliées à la COVID-19 dans les écoles.

En ce qui concerne le personnel, M. Cullen mentionne qu’une partie d’une enveloppe de 30 millions de dollars sert à embaucher des enseignants additionnels et qu’un montant d’un million de dollars a été investi en faveur des initiatives de soutien à la santé mentale.

De l’argent, mais pas assez de temps pour améliorer la ventilation

Même si la province a débloqué des fonds pour permettre une meilleure ventilation dans ses établissements, le codirecteur général de la Division scolaire Rivière Seine, Simon Laplante, confirme qu’il y a très peu de chances que ce matériel arrive avant le 17 janvier.

C’est des changements qui vont se faire sur une certaine période, il y a des aspects mécaniques , affirme-t-il.

Le codirecteur général de la Division scolaire Rivière Seine, Simon Laplante (archives) Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Par ailleurs, Simon Laplante s’inquiète particulièrement du taux d’absentéisme des enseignants.

Quand tu as des suppléants l’un après l’autre dans ta classe, je ne sais pas à quel point on peut assurer une éducation de qualité. Je pense que ce sont des questions que l’on doit se poser aussi. On veut que les élèves soient à l’école, qu’ils aient une bonne éducation, et on travaille très fort là-dessus, mais une fois que nos gens sont malades, ils sont malades , dit-il.

Toutefois, sa priorité reste le retour des élèves en présentiel, souligne-t-il.

Il étudie actuellement le plan de chaque salle de classe pour respecter au mieux la distanciation de 2 mètres entre les élèves, réclamée par la province.

Avec les informations de Rachel Bergen et d'Anne-Louise Michel